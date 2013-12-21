"سر به مهر" در آزادی پرمخاطب است/ رضایت مردم از "تنهای تنهای تنها"

علیرضا سعیدی پور مدیر سینما آزادی درباره استقبال مردم از فیلمهایی که در سالنهای این سینما اکران شدهاند به خبرنگار مهر گفت: هماکنون در این سینما فیلم های "استرداد"، "تنهای تنهای تنها"، "عملیات مهدکودک"، "خسته نباشید"، "جیببر خیابان جنوبی"، "نازنین" و "سر به مهر" روی پرده است که "سر به مهر" به کارگردانی هادی مقدمدوست بالاترین فروش را تا کنون داشته است و مخاطب از آن استقبال میکند.
وی افزود: فیلم مقدمدوست در صدر جدول فروش این روزهای سینما آزادی قرار دارد و بعد از آن فیلم "جیببر خیابان جنوبی" سیاوش اسعدی نیز با فروش خوبی روبهرو است.
مدیر سینما آزادی درباره فروش دیگر فیلمها توضیح داد: پس از این دو فیلم "نازنین"، "استرداد"، "عملیات مهد کودک" و... در یک اندازه فروش گیشه دارند. البته اکران "خسته نباشید" به تازگی آغاز شده است و برای قضاوت درباره آن زود است.
سعیدیپور از رضایت مخاطبان فیلم "تنهای تنهای تنها" خبر داد و عنوان کرد: تماشاگران فیلم احسان عبدیپور راضی سالن را ترک می کنند و فیلم را دوست دارند. این فیلم چون در شهرستان ساخته شده است خیلی مورد توجه قرار نمیگیرد اما هر مخاطبی که به دیدن آن میآید به شدت از فیلم تعریف می کند. کاش می شد با تبلیغات بیشتر فروش آن را بیشتر کرد.
وی تاکید کرد: سینما آزادی در روزهای سه شنبه که بلیت نیم بها است و روزهای پنج شنبه و جمعه عصر همیشه سالنهای پری دارد و با فروش خوبی در گیشه روبرو هستیم.
سعیدیپور همچنین درباره اکران فیلم خارجی سه بعدی "میراث چینی" با بازی و کارگردانی جکی چان گفت: اکران این فیلم روز جمعه 29 آذر ماه به پایان رسید. "میراث چینی" در یک تک سانس هر روز روی پرده می رفت و با استقبال خوبی روبهرو شد. این فیلم همزمان با آمریکا در ایران هم اکران شد و بیش از 60 میلیون تومان فروش کرد.
نظر شما