علی وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در این نمایشگاه تولید کنندگان و نمایندگیهای فروش خودرو و قطعات از استان های تهران، البرز، اصفهان، گيلان و قزوين تولیدات و محصولات خود را در معرض دید عموم مردم قرار خواهند داد.



وی افزود: این نمایشگاه در فضایی به وسعت دو هزار متر مربع با حضور بيش از 27 مشاركت كننده به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برپا می شود.

این مسئول بیان کرد: از جمله اهداف برپایی این رويداد اقتصادي می توان به ارائه آخرین محصولات و تولیدات بخشهای مرتبط با تولید خودروهای سواری و قطعات مرتبط با آن، آشنایی افزایش اطلاعات متخصصان و علاقمندان این صنعت، برقراری ارتباط مستقیم جهت تامین نیاز و حمایت از مصرف کنندگان داخلی اشاره کرد.



مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین تصریح کرد: پنجمين نمایشگاه تخصصی خودرو،قطعات و تجهیزات وابسته از تاریخ 5 لغایت 8 دي ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین برگزار خواهد شد.



وحدتی در پایان اظهارداشت: پنجمين نمایشگاه تخصصی خودرو به مدت چهار روز از ساعت 15 الی 21 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره) جنب صدا و سیما پذیرای بازدید متخصصين و علاقه مندان خواهد بود.