به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم و پایانی نیم فصل نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز پنجشنبه با برگزاری دیدارهایی در شهرستان‌ها پیگیری شد. در چارچوب این دیدارها و در گرگان تیم شهرداری گرگان که تا پیش از این تنها صاحب یک برد شده بود موفق شد همیاری زنجان را 77 بر 70 شکست داده و به دومین برد این فصل خود دست یابد.

در دیگر دیدار این هفته صنایع پتروشیمی هم موفق شد هفت الماس قزوین را با شکست بدرقه کند. این بازی با نتیجه 69 بر 55 به پایان رسید. صنایع پتروشیمی در حالی صاحب برتری شد که دیگر نماینده جنوبی‌ها یعنی پتروشیمی بندرامام موفق به شکست مهرام شد و عنوان قهرمانی نیم فصل را به خود اختصاص داد.

اولین دیدار این هفته از مسابقات نیز میان دو تیم دانشگاه آزاد و افراخلیج فارس برگزار شد که طی آن دانشگاه آزاد به برتری 71 بر 64 دست یافت.

هفته یازدهم و پایان نیم فصل نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با مشخص شدن نتیجه دربی اصفهان میان دو تیم ماهان و ذوب آهن و دیدار تیم های نیروی زمینی و استقلال زرین قشم به پایان می‌رسد. این دو دیدار در جریان است.