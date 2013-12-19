به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه نشست شورای شهرسازی استان البرز در کرج گفت: هم اکنون سهم بخش ریلی کشور از حمل نقل کمتر از 10 درصد بوده که باید این بخش گسترش یابد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهوری تاکید دارند توسعه بخش حمل و نقل ریلی به عنوان شاخص ترین اقدام در دولت تدبیر و امید پیگیری شود، افزود: توسعه خطوط ریلی از اولویت های دولت یازدهم در بخش حمل و نقل عمومی است.



وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه استفاده از قطار و خطوط ریلی ایمن ترین گزینه برای مسافرت های مردم است، یادآور شد: اکنون 90 درصد رفت و آمد مردم و حمل و نقل کشور از طریق جاده ها انجام می شود که با خطرات فراوانی همراه است.





آخوندی توسعه خطوط حمل و نقل ریلی را موجب تاثیر قابل توجه در کاهش بار ترافیکی جاده ها و حوادث در راههای کشور دانست و افزود: توسعه این بخش می تواند در ایمنی مسافرت های مردم، کاهش آلودگی های زیست محیطی وت رافیک موثر واقع شود.



به گفته وزیر راه و شهرسازی، کشور به ناوگان حمل و نقل ریلی برون شهری و درون شهری یکپارچه نیازی اساسی دارد.