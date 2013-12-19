  1. استانها
  2. البرز
۲۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۰۱

آخوندی:

90 درصد حمل و نقل کشور از طریق جاده‌ است/ توسعه خطوط ریلی پیگیری می‌شود

90 درصد حمل و نقل کشور از طریق جاده‌ است/ توسعه خطوط ریلی پیگیری می‌شود

کرج - خبرگزاری مهر: وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سهم 10 درصدی بخش ریلی کشور از حمل و نقل اعلام کرد: رئیس جمهوری تاکید دارند توسعه بخش حمل و نقل ریلی به عنوان شاخص ترین اقدام در دولت تدبیر وامید پیگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه نشست شورای شهرسازی استان البرز در کرج گفت: هم اکنون سهم بخش ریلی کشور از حمل نقل کمتر از 10 درصد بوده که باید این بخش گسترش یابد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهوری تاکید دارند توسعه بخش حمل و نقل ریلی به عنوان شاخص ترین اقدام در دولت تدبیر و امید پیگیری شود، افزود: توسعه خطوط ریلی از اولویت های دولت یازدهم در بخش حمل و نقل عمومی است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه استفاده از قطار و خطوط ریلی ایمن ترین گزینه برای مسافرت های مردم است، یادآور شد: اکنون 90 درصد رفت و آمد مردم و حمل و نقل کشور از طریق جاده ها انجام می شود که با خطرات فراوانی همراه است.


آخوندی توسعه خطوط حمل و نقل ریلی را موجب تاثیر قابل توجه در کاهش بار ترافیکی جاده ها و حوادث در راههای کشور دانست و افزود: توسعه این بخش می تواند در ایمنی مسافرت های مردم، کاهش آلودگی های زیست محیطی وت رافیک موثر واقع شود.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، کشور به ناوگان حمل و نقل ریلی برون شهری و درون شهری یکپارچه نیازی اساسی دارد.

کد مطلب 2199171

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها