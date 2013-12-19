زیر سوال بردن مذاکرات اشتباه است/ قول مساعد اروپایی ها برای جبران خلف وعده آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی عصر پنج شنبه در دیدار با مردم کرمان مردم این دیار را مردمی متعهد و مهمان دوست دانست و گفت: کرمان در تاریخ ایران همیشه مثل ستاره ای درخشیده و یکی از سنگرهای نفوذ ناپذیر ایران زمین بوده است.

وی شهرستان بم را در خط مقدم حملات شرق به ایران دانست و گفت: ارگ بم که نشانی از شیوه زندگی مردم این شهرستان است سپر محکمی بود که دشمن نمی توانست از آن عبور کند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی به زلزله دلخراش بم در سال 82 اشاره کرد و افزود: هر چند کارهای زیادی برای ساختن بم انجام شده اما باید بم را بسازیم و این شهرستان در حال حاضر دارای کشاورزی و صنایع فعال است اما بسیاری از کسانی که می توانستند در ساختن بم حضور داشته باشند هنوز به این شهرستان بر نگشته اند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تسلیت به مردم بم به خاطر درگذشتگان زلزله به آنها وعده داد به زودی به این شهرستان سفر کرده و ابراز امیدواری کرد که دولت تدبیر و امید برنامه ای جامع برای ساختن کامل بم و استفاده از تمام منابع و ظرفیت های آن داشته باشد.

وی به علمای شهر کرمان در طول تاریخ نیز اشاره کرد و افزود: مردم کرمان و علمای این شهر همیشه مدافع اسلام و ایران بوده و برای توسعه اسلام جهاد کرده اند و مردم کرمان با استعدادها و منابع خدادادی فراوان هم چون منابع متعدد و فراون معدنی و تنوع آب و هوایی مردمی تلاشگر و قانع بودند که همیشه برای استان افتخار آفرین بودند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی به مجاهدت های رزمندگان لشکر 41 ثارالله دوران دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: لشکر 41 ثارالله در دوران دفاع مقدس خط شکن بوده و شهدا و جانبازان و آزادگان زیادی را برای حفظ قداست، شور انقلابی، دفاع از معارف انقلاب، اسلام و کشور تقدیم نظام کرده است.

وی مسجد جامع را شاهد روشنی بر نقش موثر مردم کرمان در انقلاب اسلامی دانست و ادامه داد: کرمانیان در طول تاریخ نماد ایثار و مقاومت بودند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه بر اهمیت این موضوع تاکید کرد و گفت: از همان اویل انقلاب شیاطینی سعی می کردند تا بین حوزه و دانشگاه فاصله بیاندازند و خطر این توطئه به خوبی دیده می شد تا اینکه شهادت شهید مفتح در راه دانشگاه منجر به نامگذاری این روز به نام وحدت حوزه و دانشگاه شد.

وی اذعان داشت: امروز تیز همان توطئه ها مدتی است که اوج گرفته و تلاش می کنند تا این دو مرکز فکری و علمی که باید توامان، اسلام، مکتب اهل بیت و منابع عظیم را حفظ کنند از هم جدا کنند.

اختلاف نظر امری طبیعی در کشور است/ به دنبال حذف نظرهای مخالف نیستیم

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اختلاف نظر را امری طبیعی در کشور دانست و افزود: اگر طرفین اختلاف عاقلانه با منطق و مودبانه برخورد کنند سازنده است، در آیات قرآن نیز این اختلاف به عنوان یک سنت الهی مطرح می شود که با اختلاف نظر و مباحثه بسیاری از واقعیات مشخص می شود و ما به دنبال حذف نظرهای مخالف در جامعه نیستیم.

وی نزاع و درگیری را مردود دانست و ادامه داد: آنچه را که قرآن به وضوح رد کرده و موجب ضعف امت اسلامی می شود نزاع و درگیری است که این امر موجب شکست در مقابل دشمنان می شود و ما معتقدیم اختلاف نظرها در حوزه، دانشگاه، مجامع و حتی رسانه ها مطرح و بحث شود و هر کس مودبانه نظرات خود را بیان کرده و مردم نیز با شعور و فهم بالای خود واقعیت را می فهمند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی نزاع را موجب نفوذ دشمن، فرصت سوزی و از دست رفتن فرصت ها دانست و ادامه داد: از کسانی که داعیه سیاسی دارند و به عنوان روشنفکران جامعه شناخته می شوند توقع داریم که حرف های خود را در حیطه ادب و مصلحت نظام و اسلام مطرح کنند و داوری را به مردم واگذار کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اذعان داشت: نتیجه این اختلاف نظرها در انتخابات مشخص شد و مردم نشان دادند که با انجام کارهای شعاری و غیرمصلحتی نمی توان مردم را فریب داد و مردم انتخاب خود را کرده اند.

فضای کرمان را همیشه دوستانه نگه دارید/ لزوم توجه به خواست مردم در انتخاب مسئولان

وی آرامش و فضای دوستانه را سوغات سفر خود به کرمان دانست و ادامه داد: فضای کرمان را همیشه دوستانه نگه دارید و در انتخاب مسئولان به خواست مردم اهمیت داده و عمل کنید.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب رای مردم را حق الناس توصیف کرد و ادامه داد: حق الناس توبه ندارد و باید حق مردم را ادا کنیم و اگر حق مردم را ندهیم خداوند آن را از ما می گیرد.

تعبیر حق الناس رهبری یک فتوا در فقه سیاست است

وی تعبیر حق الناس رهبری را یکی فتوای فقهی در سیاست دانست و ادامه داد: تعبیر رهبری اغراق آمیز نیست بلکه فتوایی در فقه سیاست است که با فریب کاری، تقلب و یا راه های دیگر حق مردم را در تعیین سرنوشت خود از آنها نگیریم که این امر بزرگترین گناه است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اسلام انسان را به مشورت دعوت کرده و احترام به فکر و عقاید مردم باید در جامعه تقویت شود که این امر مردم را وفادارتر می کند.

وی به ویژگی های عباد الرحمان در قرآن اشاره کرد و گفت: یکی از صفات عبادالرحمن این است که امور آنها با شورا می گذرد و ما آن را در قانون تحکیم کرده و شوراها را در بخش های مختلف کشور تبیین کرده ایم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی انتخاب همه مسئولیت ها در کشور را با رای و نظر مردم دانست و ادامه داد: حتی رهبری انقلاب نیز با رای مردم انتخاب می شود و مردم با رای خود نمایندگان خبرگان را انتخاب کرده و آنها نیز رهبر را انتخاب می کنند.

حفظ وحدت ملی راه برون رفت از مشکلات/ تفرقه دشمنان را به طمع می اندازد

در این لحظه در حالی که عده ای از حضار با شعارهای" مرگ بر آمریکا" و" مرگ بر اسرائیل" و عده ای نیز شعار" هاشمی زنده باشد روحانی پاینده باد" به اختلاف و نزاع پرداختند که آیت الله هاشمی همگان را به وحدت و یکپارچگی فراخواند و گفت: در اثر سوء تدبیر و تحریم ها زندگی اقتصادی مردم دچار مشکل شده، 25 درصد جوانان تحصیلکرده بیکار هستند و امروز کمبودها به مردم فشار آورده است.

وی ادامه داد: 500 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها، پیمان کاران و نیروهای مسلح و چهار هزار طرح عمرانی بدون اعتبار و کشتی های مملو از وسایل مورد نیاز مردم که ارز لازم برای آنها در نظر گرفته نشده از جمله مشکلات کشور است که در این شرایط اتحاد و همدلی می تواند مسئله را از تلخی بیرون آورد و مشکلات را حل کند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی اذعان داشت: در حالی که رژیم اسرائیل به عنوان یک کشور کوچک در دنیا ما را تهدید می کند اگر ما متحد نباشیم دشمن طمع می کند، اتحاد ما باید در هر شرایطی حفظ شود و به عقاید یکدیگر احترام بگذاریم.

کشورهای اسلامی برای ترویج اسلام در دنیا متحد شوند/ دشمن به دنبال تفرقه در دنیای اسلام است

وی شیعه و سنی را برادران دینی دانست و ادامه داد: در یک کشور اسلامی شیعه و سنی با هم اختلاف جزئی پیدا می کنند زیرا هر کدام بر مبنای فتوای مراجع خود عمل کرده و حتی در بین علمای شیعه در کتب فقهی نیز اختلاف نظر است و این امر نباید موجب نزاع شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رهبر انقلاب از ابتدای سال جاری دو بار مشکلات اسلامی را نتیجه عملکرد دو گروه افراطی شیعه و سنی دانستند که گروه طالبان، القاعده و سلفی ها از افراطی های اهل سنت هستند که خون شیعه را مباح می دانند و در بین ما نیز عده ای هستند که با اهانت به شخصیت های مورد احترام اهل تسنن به آتش اختلاف دامن می زنند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی اذعان داشت: امروز اهل سنت در اطراف و مرزهای ما هستند و آن طرف مرزها هم اهل سنت زندگی می کنند که اگر بداخلاقی کنیم به دشمن پناه خواهند برد.

وی به کشتارهای مسلمانان در سوریه، عراق، پاکستان و دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: این کشتارها نتیجه نزاع های بی مورد است و این در حالی است که اهل ایمان برادرنند و ما معتقد نیستیم که فقط شیعه مومن است بلکه هر کس که به اسلام، معاد، پیامبر و قرآن معتقد است مومن محسوب می شود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی اذعان داشت: امروز یک میلیارد و 600 میلیون مسلمان و 57 کشور اسلامی در دنیا وجود دارد که عده زیادی از آنها سنی هستند و شیعه با اختلاف نمی تواند اسلام را به جهان صادر کند و باید از همه کشورهای اسلامی در این زمینه استفاده کرد.

وی ادامه داد: دشمن به دنبال تفرقه در دنیای اسلام است تا کشورهای اسلامی را به جان هم انداخته و اگر ما دلمان برای اسلام و انقلاب می تپد باید از تفرقه پرهیز کنیم.

تربیون های نماز جمعه مکان مناسبی برای وحدت و انسجام

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تربیون های نماز جمعه را مکان مناسبی برای وحدت و انسجام در کشور دانست و گفت: شخص امام جمعه کرمان یک نمونه خوب است که با تعادل و منطق صحبت کرده اهل افراط و تفریط نبوده و وارد حزب های سیاسی نمی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل و دغدغه های زندگی مردم اشاره کرد و گفت: با انتخاب رئیس جمهور توسط مردم دولتی بر سر کار آمده که افکار آن دنیا را قانع کرده که باید با ایران مذاکره کند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی یادآور شد: آنهایی که زمانی ما را تهدید می کردند که یا تسلیم شده و یا جنگ را بپذیریم امروز بر سر میز مذاکره نشسته اند و این مذاکره توافق شش ماهه ای را به دنبال داشته که هیچ اشکالی ندارد.

زیر سوال بردن مذاکرات عملی اشتباه است/ حمایت مقام معظم رهبری از تیم مذاکره کننده

وی گفت: هر کس فریب کاری کند و مذاکرات اخیر را زیر سوال ببرد کاری اشتباهی کرده و رهبر معظم انقلاب بعد از امضاء توافقنامه و بازگشت گروه مذاکره کننده در پاسخ به گزارش رئیس جمهوری از گروه مذاکره کننده ایران تقدیر و تشکر کردند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی ادامه داد: قبل از شروع مذاکره عده ای فتنه انگیزی کرده و تلاش می کردند تا مذاکرات را زیر سوال ببرند و در همان زمان رهبر معظم انفلاب در دفاع از تیم مذاکره کننده فرمودند که این گروه را سازشگر ننامید و آنها فرزندان انقلاب هستند که از منافع انقلاب دفاع می کنند.

قول مساعد اروپایی ها برای جبران خلف وعده آمریکا

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تاکنون رژیم اسرائیل، لابی های صهیونیستی و جمهوری خواهان آمریکا اوباما را تحت فشار گذاشته اند تا این قرارداد را بهم بزند هر چند که اوباما نیز ضعف نشان داد و چند شرکت ایرانی را تحریم کرد.

وی ادامه داد: گروه مذاکره کننده ایران در همان لحظه میز مذاکرات را رها کرده و به کشور بازگشتند و این در حالی است که اروپاییان فشار زیادی آورده و قول مساعد دادند که این اشتباه را جبران کنند تا ایران مذاکرات را ادامه دهد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: در این مذاکرات هیچ امتیاز کوچک و بزرگی داده نشده و در آینده نیز ایران بدون گرفتن امتیاز، امتیازی به طرف مقابل نخواهد داد و این مذاکره برد برد است.

وی یادآور شد: غرب تمایل زیادی برای همکاری با ایران دارد زیرا ایران در بهترین موقعیت سوق الجیشی جهان قرار دارد و دارای ملتی وفادار است که با همه تحریم ها و مشکلات اقتصادی به انقلاب وفادار مانده و اگر مشکلی از سوی دیگران پیش نیاید دولت می تواند مشکلات را حل کرده و رونق اقتصادی را به کشور بگرداند.



