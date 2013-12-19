سقف بیمه تکمیلی دانشجویان دانشگاه آزاد تا 10 میلیون تومان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرزاده ظهر پنجشنبه در دیدار با دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کرمان گفت: این دانشگاه علاوه بر مسئولیت های ملی دارای مسئولیت های بین المللی نیز است.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی 50 درصد بار آموزش عالی، 30 درصد از بار پژوهشی کشور را بر عهده دارد و 1/8 میلیون دانشجو دارای 12 میلیون متر مربع فضای آموزشی است که با درنظر گرفتن فضاهای آزاد این رقم به 20 میلیون متر مربع می رسد. رئیس داشنگاه آزاد دانشجویان را سرمایه های اصلی دانشگاه دانست و افزود: افزایش مشارکت دانشگاه آزاد در حل مشکلات کشور و توسعه تحصیلات تکمیلی از اهم برنامه ههای این دانشگاه است.

وی ادامه داد: امروز راه جدیدی در پیش روی مسئولین دانشگاه گذاشته شده تا با نهادینه کردن آموزش و پژوهش دانشگاه آزاد به یک مرکز کارآفرین و رقابت پذیر تبدیل شود.



میرزاده دادن مجوز به دیگر دانشگاه ها در دولت قبل را جهت کم فروغ کردن شعله های دانشگاه آزاد عنوان کرد و افزود: اما امروز ما پر فروغ تر به مسیر خود ادامه می دهیم و هدف ما تبدیل علم به ثروت است.

وی گفت: تلاش می کنیم با ایجاد قطب های علمی و تاسیس شرکت های دانش بنیان از سرمایه 30 سال گذشته در راستای توسعه کشور استفاده کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی حمایت از تشکل های سیاسی و اسلامی در چارچوب مقررات، اجرایی کردن بیمه تکمیلی دانشجویان تا سقف 10 میلیون تومان از بهمن ماه سالجاری، افزایش سقف تشویق مقالات و یکسان سازی حقوق اساتید دانشگاه آزاد با دیگر دانشگاه ها را از برنامه های در دست اقدام دانست و گفت: برای یکسان سازی حقوق اساتید نیازمند هزار میلیارد تومان هزینه هستیم.

وی وضعیت پذیرش دانشجویان دکترای دانشگاه آزاد را بر خلاف دیگر دانشگاه به صورت 75 درصد کتبی و 25 درصد مصاحبه اعلام کرد و گفت: در بهمن ماه امسال دو هزار و 500 دانشجوی دکترا و 80 هزار دانشجو در تحصیلات تکمیلی به محصلین این دانشگاه افزوده می شود.

میرزاده به سه هزار رشته محل در انتظار کسب مجوز اشاره کرد و گفت: در بسیاری از رشته ها ظرفیت و امکانات لازم وجود دارد.

وی افزود: 27 هزار هیئت علمی تمام وقت در کشور وجود دارد که در صورت تصویب هیئت امنا و تایید وزیر این تعداد به 50 هزار نفر افزایش می یابد.

