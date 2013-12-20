20 هزار سؤال فقهی در دستگاه قضا بی پاسخ مانده است/ عمل ناسالم برخی وکلا تهدیدی برای نظام دادرسی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در سومین همایش حقوقی سازمان بسیج حقوقدانان که شامگاه پنج شنبه در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد؛ اظهار داشت: پس از پیروری انقلاب اسلامی حوزه علمیه به طور خاص به نیازهای نظام دادرسی و به ویژه در بخش فروعات دین بسیار کار کرده، در حال حاضر در دستگاه قضایی بیش از 20 هزار سؤال فقهی وجود دارد که در حوزه علمیه باید به آنها پاسخ داده شود و پروندههای بسیاری در این خصوص در دست قضات است.
وی اضافه کرد: ما هیچ سؤال بی پاسخی در فقه نداریم زیرا فقه ما غنایی است که در برابر هیچ سؤالی بی پاسخ نمیماند و برای پاسخ آنها به زمان نیاز داریم.
معاون اول قوه قضائیه ابراز کرد: زمانی فقه در عرصه زندگی انسان حضور مییابد و تمام شئون را بر اساس فقه و آموزه دینی رقم میزند که حوزه علمیه و مراجع سؤالاتی که پیش میآید را پاسخ دهند.
وی افزود: در این عرصه لازم است که کار فراگیری در حوزه علمیه صورت گیرد و حقوقدانانی که در قم زندگی میکنند به صورت خاص در این زمینه فعالیت کرده و مشکل را برطرف کنند.
حجت الاسلام رئیسی با اشاره به بیداری اسلامی عنوان کرد: کشورهایی برای اطلاع از اندوختههای حقوقی ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کردهاند که به آنها نیاز دارند و ما میتوانیم پاسخ آنها را بدهیم.
وی با بیان اینکه نمیشود بدون تعریف انسان، برای انسان حق را تعریف کرد، عنوان کرد: خداوند در قرآن کریم بیان کرده که انسان موجودی است که سیر خدایی دارد.
این مقام دستگاه قضا ادامه داد: برای اینکه انسان به این نقطه برسد باید گام هایی بردارد و این که منشأ حق کدام است حتما برای جامعه حقوقی ما ضرورت دارد و هم برای حقوق بشر که خود را دائیه دار حقوق بشر میداند و گوش فلک را کر کرده است.
وی عنوان کرد: در تعریف علم و دانش امام گفتهاند که علم سه چیز است و آن احکام، عقاید و اخلاق است بقیه آنها فضل است، آنچه امروز در حوزه علمیه تدریس میشود قول پروردگار است و در دانشگاهها و در بخشهایی از مراکز علمی، علم تکنیک و تجربی فراگرفته میشود، نگاه به علمهای دیگر اگر توحیدی باشد، علم بوده در غیر این صورت فضل است.
دانش حوزه و دانشگاه توحیدی است
حجت الاسلام رئیسی ابراز کرد: هنگام بررسی زمین اگر بگوییم سیر خداوند است و وقتی که قلب انسانی را میشکافیم بگوییم فعل خداوند است و بر توحید افزوده شود آنها نیز علم محسوب میشوند.
وی با تاکید بر این که یکی از جلوههای حوزه و دانشگاه این است که دانش هر دو توحیدی است، تصریح کرد: به فرمولها باید با علم توحیدی و نه علم فقهی نگاه کرد، قول و فعل خداوند در حوزه و دانشگاه خوانده میشود و در یک مجموعه علمی و پژوهشگاه می توان تحقیقات توحیدی رقم زد و منظور این نیست که دانشگاه، حوزه شود و حوزه دانشگاه بشود و محصول حوزه و دانشگاه مورد رضای خدا است و باید در این جهت تلاش شود.
وی با بیان اینکه درباره حقوق و حقوقدان ما دائیه دار هستیم، ابراز داشت: گرایش به حق، مرحله اول شناختن حق و ایستادگی در مسیر حق مرحله دوم آن است و میگوید بسیاری افراد حق را نمیدانند، برخی میدانند اما هوی نفس نمیگذارد که به حق گرایش یابند و برخی دیگر به حق گرایش مییابند اما در میانه راه رها میشوند.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: در قرآن کریم بیان شده که برای شناخت حق علاوه بر دانش، تقوای الهی نیز ضرورت دارد و اگر شناخت حق با هوی نفس همراه شود، انسان دچار لغزش میشود.
وی با بیان اینکه استادانی در تدریس حقوق بسیار خوب هستند، عنوان کرد: امروز لازم است که افراد آشنا به حقوق بتوانند جامعه را با حقوق آشنا کنند و در جهت کسب حق به افراد کمک کنند.
دادستان ویژه روحانیت بیان کرد: اگر هر کس چهار عرصه از جمله رابطه با خود، رابطه با دیگران، رابطه با خدا و رابطه با طبیعت را بشناسد و آن ها را اصلاح کند میتواند زندگیاش را در مسیر تعادل حرکت دهد و در این چهار عرصه ما به افرادی در دستگاه قضایی نیاز داریم که اینها را بشناسند، تهذیب نفس داشته و پرچم حق خواهی را در دست داشته باشند.
وکالت جریان ناسالم تهدیدی جدی برای نظام دادرسی است
وی افزود: اگر وکالت جریان ناسالمی شود تهدیدی جدی برای نظام دادرسی است و برخی وکلا و کارشناسان این جریان ناسلامت را ایجاد کردهاند و برای رفع این مشکل اصلاح نظام وکلا یکی از سیاست هایی است که به قوه قضائیه ابلاغ شده است
حجت الاسلام رئیسی ادامه داد: این کار با همکاری کانون وکلا در حال انجام است تا بتوانیم از وکلای دلسوز دستگاه قضایی کمک گرفته و مردم به عنوان پناهگاه به وکیلان نگاه کنند.
معاون اول قوه قضائیه عنوان کرد: سازمان بسیج در جهت سلامت کار در مجموعه حقوقدانان و وکلا میتواند تشکل مناسبی داشته باشد و نباید فقط به نشستهای دورهای بسنده کرد بلکه میتوان راهکارهایی برای اصلاح مجموعه خود داشته و بسیار کارآمد بود.
حجت الاسلام رئیسی یادآور شد: برگزاری این نشست در بخش تخصصی سازمان بسیج و از تشکلهای ضروری و کارآمد برای مجموعه نیروهای نظام است و مباحث مطرح شده برای شرکت کنندگان آن مفید خواهد بود.
وی در پایان افزود: رسالت سنگینی بر دوش حوزه علمیه و حقوقدانان است و امیدواریم این نشستها بتواند منشأ خیر و برکت بوده و مسائل بیان شده در آن مورد توجه باشد.
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