مرحله اصلی رزمایش هوایی فداییان حریم ولایت آغاز شد/ آزمایش جدیدترین تجهیزات دفاعی کشور

وی افزود: در این رزمایش آخرین دستاوردهای دفاعی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مورد آزمایش و تست عملیاتی قرار خواهد گرفت.
امیر چیت فروش خاطر نشان کرد: تمرین عملیات برد بلند جنگنده ها بدون سوختگیری هوایی، دقت در نقطه زنی بمب ها و راکت ها در عملیات هوا به زمین و هوا به هوا از محورهای مورد توجه فرماندهان در این رزمایش بزرگ هوایی است.
وی ادامه داد: قطعات طراحی شده در مراکز دانشگاهی و صنعتی کشور، صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش در این رزمایش مورد آزمایش قرار خواهند گرفت.
سخنگوی رزمایش فداییان حریم ولایت 4 تصریح کرد: انجام تیراندازی های هوا به هوا، تیراندازی علیه اهداف هوایی با سرعت و در ارتفاعات مختلف، تیراندازی و بمباران هوا به زمین با انواع راکت ها و بمب های تولید شده به دست متخصصان داخل کشور از دیگر بخشهای مهم این مرحله از رزمایش است که در سطح گسترده ای انجام می شود.
نظر شما