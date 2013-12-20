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۲۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۵

با رمز یا حسین ابن علی (ع)؛

مرحله اصلی رزمایش هوایی فداییان حریم ولایت آغاز شد/ آزمایش جدیدترین تجهیزات دفاعی کشور

مرحله اصلی رزمایش هوایی فداییان حریم ولایت آغاز شد/ آزمایش جدیدترین تجهیزات دفاعی کشور

مرحله رزمی رزمایش هوایی فدائیان حریم ولایت4 با رمز یا حسین ابن علی (ع) در پهنه آسمان نیلگون خلیج همیشه فارس، با شرکت کلیه پایگاه های شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و با محوریت پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، امیر سرتیپ دوم خلبان حسین چیت فروش، سخنگوی این رزمایش صبح جمعه در جمع خبرنگاران با اعلام خبر فوق گفت: در این مرحله ده ها فروند از انواع هواپیماهای شکاری رهگیر، شکاری بمب افکن، ترابری سنگین و نیمه سنگین، سوخت رسان، شناسایی، گشت دریایی و هواپیماهای بدون سرنشین به مدت 2 روز به انجام رزمایش خواهند پرداخت.

وی افزود: در این رزمایش آخرین دستاوردهای دفاعی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مورد آزمایش و تست عملیاتی قرار خواهد گرفت.

امیر چیت فروش خاطر نشان کرد: تمرین عملیات برد بلند جنگنده ها بدون سوختگیری هوایی، دقت در نقطه زنی بمب ها و راکت ها در عملیات هوا به زمین و هوا به هوا از محورهای مورد توجه فرماندهان در این رزمایش بزرگ هوایی است.

وی ادامه داد: قطعات طراحی شده در مراکز دانشگاهی و صنعتی کشور، صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش در این رزمایش مورد آزمایش قرار خواهند گرفت.

سخنگوی رزمایش فداییان حریم ولایت 4 تصریح کرد: انجام تیراندازی های هوا به هوا، تیراندازی علیه اهداف هوایی با سرعت و در ارتفاعات مختلف، تیراندازی و بمباران هوا به زمین با انواع راکت ها و بمب های تولید شده به دست متخصصان داخل کشور از دیگر بخشهای مهم این مرحله از رزمایش است که در سطح گسترده ای انجام می شود.

 

کد مطلب 2199356

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