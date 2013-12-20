به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی صبح جمعه در مراسم پایانی مسابقات قرآن خراسان رضوی در سالن رفانیر نیشابور، اظهار کرد: تدبر در قرآن به درک معانی و مفاهیم عالی و بلند قرآن می انجامد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: رهبر معظم در فرازهایی از سخنانشان خطاب به جامعه قرآنی کشور فرمودند در دوران جمهوری اسلامی یکی از برنامه‌های اصلی کشور ترویج قرآن است.

جنتی بیان کرد: یکی از مظاهر این برنامه‌ها، برگزاری مسابقات متنوع قرآنی است که باید به تدبر در قرآن منجر شود.

وی افزود: حفظ قرآن در میان نوجوانان و جوانان ما رواج یافته است و علاقه‌مندان و شیفتگان به آن فراوان هستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: بسیاری از خانواده‌ها قرآنی شده‌اند طوری‌که چندین نفر حافظ و قاری در آن دیده می‌شوند.

جنتی با اشاره به ثواب‌ها و آثار قرائت و حفظ قرآن در احادیث و روایات اهل‌بیت(ع)، از امام علی(ع) نقل کرد و گفت: باروری و رشد ایمان با خواندن قرآن به‌دست می‌آید.

وی با اشاره به اینکه قرآن معجزه معنوی و مکتب انسان‌ساز است، گفت: بسیاری از متفکران بزرگ عمرشان را برای فهم قرآن گذرانده‌اند، از علامه طبرسی گرفته تا علامه طباطبایی مفسر معاصر صاحب تفسیر ارزشمند المیزان.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از شخصیت خیام و عطار به عنوان گنجینه‌‌های ادبی کشور یاد و تاکید کرد: باید همه کمک کنند از این فرهنگ عظیم که جزئی از هویت ملی ما است پاسداری کنیم تا به بهبود فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی اسلامی کمک شود.