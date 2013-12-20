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۲۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۵

جنتی:

برگزاری مسابقات قرآن مقدمه‌ای برای فهم کلام الهی است

برگزاری مسابقات قرآن مقدمه‌ای برای فهم کلام الهی است

نیشابور - خبرگزاری مهر: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برگزاری مسابقات قرآن می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای اینکه دل آماده فهم قرآن شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی صبح جمعه در مراسم پایانی مسابقات قرآن خراسان رضوی در سالن رفانیر نیشابور، اظهار کرد: تدبر در قرآن به درک معانی و مفاهیم عالی و بلند قرآن می انجامد.
 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: رهبر معظم در فرازهایی از سخنانشان خطاب به جامعه قرآنی کشور فرمودند در دوران جمهوری اسلامی یکی از برنامه‌های اصلی کشور ترویج قرآن است.
 
جنتی بیان کرد: یکی از مظاهر این برنامه‌ها، برگزاری مسابقات متنوع قرآنی است که باید به تدبر در قرآن منجر شود.
 
وی افزود: حفظ قرآن در میان نوجوانان و جوانان ما رواج یافته است و علاقه‌مندان و شیفتگان به آن فراوان هستند.
 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: بسیاری از خانواده‌ها قرآنی شده‌اند طوری‌که چندین نفر حافظ و قاری در آن دیده می‌شوند.
 
جنتی با اشاره به ثواب‌ها و آثار قرائت و حفظ قرآن در احادیث و روایات اهل‌بیت(ع)، از امام علی(ع) نقل کرد و گفت: باروری و رشد ایمان با خواندن قرآن به‌دست می‌آید.
 
وی با اشاره به اینکه قرآن معجزه معنوی و مکتب انسان‌ساز است، گفت: بسیاری از متفکران بزرگ عمرشان را برای فهم قرآن گذرانده‌اند، از علامه طبرسی گرفته تا علامه طباطبایی مفسر معاصر صاحب تفسیر ارزشمند المیزان.
 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از شخصیت خیام و عطار به عنوان گنجینه‌‌های ادبی کشور یاد و تاکید کرد: باید همه کمک کنند از این فرهنگ عظیم که جزئی از هویت ملی ما است پاسداری کنیم تا به بهبود فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی اسلامی کمک شود.
کد مطلب 2199404

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