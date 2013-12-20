به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصلح در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر خورموج ضمن رعایت تقوا در همه شئونات زندگی اظهار داشت: تنها راه نجات دنیا و آخرت و رسیدن به رستگاری رعایت تقوای خدا و انجام واجبات و ترک محرمات است.

وی افزود: این نسخه شفا بخش خداوند برای پیچیده است تا سعادت ما را در دنیا تضمین کند و پیمودن راه‌های دیگر جز فریب چیزی دیگر نیست.

امام جمعه خورموج به عوامل کاهش وحشت قبر اشاره و اضافه کرد: قرائت زیاد قرآن و دعاهای وارده یکی از عوامل کاهش دهنده وحشت قبر است که سفارسات زیادی در این زمینه شده است.

وی ادامه داد:انسان باید در شبانه روز وقتی را برای خواندن قرآن اختصاص دهد و به آن عمل کند که خیلی کار ساز است.

شهادت 40 مومن که به نفع انسان وحشت قبر را کاهش می‌دهد

مصلح تصریح کرد: در زندگی اولیاء خدا نیز این مطلب بسیار محسوس بوده است و یکی از رموز موفقیت حضرت امام (ره)خواندن قرآن بوده است که در شبانه روز سه جز از قرآن را تلاوت می کرد.

وی گفت: 40 مومن که به نفع انسان شهادت دهد و هدایت میت به آرامی به سوی قبر به طوری که میت را سه بار بر روی زمین می گذارند و بلند می کنند را از دیگر عوامل کاهش وحشت قبر عنوان کرد.

امام جمعه خورمج با تسلیت فرا رسیدن روز اربعین سید سالار شهیدان حضرت ابا عبدالحسین (ع) و ایام سخت اسارت و پیام رسانی نهضت عاشورا خواستار برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم اربعین در شهرستان شد.

آمار ولادت در شهرستان دشتی نسبت به میانگین کشور بالاتر است

وی با اشاره به سوم دیماه روز ثبت احوال خاطر نشان کرد: ثبت احوال یکی از ادارات است که در برنامه ریزی کشور نقش تعیین کننده ای دارد و آماری که مسئولین و برنامه ریزان کشور می هد بسیار حائز اهمیت است.

مصلح گفت: با توجه به اینکه آمار ولادت در شهرستان نسبت به میانگین کشور بالاتر است ولی این قانع کننده نیست که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در این خصوص باید اهتمام لازم ورزید.

وی به روز ایمنی در مقابل زلزله نیز اشاره و گفت: با توجه به اینکه استان بوشهر یکی از استانهای زلزله خیز در سطح کشور است و در سال جاری نیز دو زلزله بزرگ در دشتی و دشتستان رخ داده باید توصیه های مهندسی در ساخت و ساز را رعایت کنیم تا خسارتی نداشته باشیم.