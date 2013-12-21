سرابی درباره روند برگزاری کارگاه تخصصی بازیگری "ساخت و ساز نقش" به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر چهار جلسه از این کارگاه را که قرار است در 16 جلسه برگزار شود، سپری کرده‌ایم و 16 نفری که برای حضور در کارگاه انتخاب شده‌اند نیز معتقد هستند که موضوعات و مباحث مطرح شده در کارگاه "ساخت و ساز نقش" موضوعاتی تازه و جذاب در عرصه بازیگری است. حتی برخی از دوستانم که از بازیگران حرفه‌ای سینما هستند پیشنهاد داده‌اند تا به عنوان مهمان در این کارگاه حضور پیدا کنند.



وی با اشاره به حضور دو چهره هنری در کارگاه تخصصی "ساخت و ساز نقش" به عنوان اساتید مهمان یادآور شد: از همان ابتدا که اقدام به برگزاری این کارگاه کردم تصمیم داشتم تا در جلسات نهم و دوازدهم از حضور دو چهره هنری شناخته شده استفاده کنم به همین دلیل در همان ایام با هومن بهمنش و پیمان معادی صحبت کردم و این دو هنرمند مطرح که از دوستانم هستند، این دعوت را پذیرفتند.



این بازیگر تئاتر و بازیگردان پروژه‌های سینمایی درباره حضور دو استاد مهمان در کارگاه "ساخت و ساز نقش" توضیح داد: قرار است در جلسه نهم هومن بهمنش موضوع "بازیگری مقابل دوربین" را مطرح کند که شامل شناخت دوربین و عوامل تأثیرگذار بر بازی در سینما است. پیمان معادی نیز قرار است درباره "بازیگری حرفه‌ای" جلسه دوازدهم را برگزار کند که در آن بحث‌هایی درباره اینکه بازیگر در سینمای ایران و جهان از زمان پیشنهاد فیلمنامه تا اکران فیلم چه مواردی را باید مدنظر قرار دهد، مطرح می‌شود.



سرابی با بیان اینکه درخواست‌های بسیاری برای شرکت در کارگاه تخصصی "ساخت و ساز نقش" ارائه شده است، تأکید کرد: پنج تهیه‌کننده مطرح سینمای ایران نیز افرادی را برای حضور در این کارگاه معرفی کردند. با توجه به استقبال و درخواست‌های زیادی که برای حضور در این کارگاه وجود داشت تصمیم گرفتم در پایان خردادماه سال 93 این کارگاه را با 16 نفر دیگر برگزار کنم.



این هنرمند عرصه سینما و تئاتر با اشاره مدت زمان برگزاری هر جلسه از این کارگاه بازیگری، گفت: پیش‌بینی می‌کردم که برای برگزاری هر جلسه از 16 جلسه مدنظر برای کارگاه 6 ساعت زمان نیاز است. اما به دلیل نبود شرایط و امکانات و همچنین درگیری‌های دیگر شرکت کنندگان در این کارگاه، مجبور شدیم چهار ساعت زمان را برای هر جلسه اختصاص دهیم که البته زمان کمی است.



علی سرابی از بازیگران با سابقه تئاتر ایران است که جایزه برگزیده بازیگری بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را از آن خود کرده است. وی در دو پروژه سینمایی "دهلیز" و "ملبورن" نیز به عنوان بازیگردان حضور داشته است.