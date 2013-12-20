شروع بازی یخ زده بودیم/ دوباره به صدر جدول برمی گردیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی در کنفرانس خبری پس از بازی تیم های تراکتورسازی و سپاهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وقتی بازی را شروع کردیم تیمی یخ زده بودیم و نتوانستیم بازی خود را انجام دهیم اما در نیمه دوم خوب بودیم و هرگز چهره یک تیم بازنده را نداشتیم. من قبول دارم که کار تیمی مان کمی نزول پیدا کرده و نسبت به سه چهار هفته گذشته خوب بازی نمی کنیم.

وی ادامه داد: شرایط تمرینات ما در طول هفته گذشته اصلاً خوب نبوده و ما به دلیل شرایط آب و هوایی تبریز مجبور شدیم شکل و محل تمرینات خود را تغییر دهیم. ما دو هفته است که در دقیقه 90 گل می خوریم که باید این مشکل را بررسی کنیم.

جلالی گفت: اما مطمئن باشد داستان لیگ به اینجا ختم نمی شود و جریانات و اتفاقات زیادی تا آخر فصل خواهد افتاد و ما می توانیم دوباره به جایگاه اصلی خود در صدر جدول برسیم.

وی افزود: بازی کردن در زمین چمنی که یخ زده سخت است و ما به این شکل در دو هفته اخیر سه امتیاز از دست دادیم، ما مقابل ذوب آهن پیروزی را از دست دادیم و برابر سپاهان هم مساوی را با شکست عوض کردیم اما باید به سرعت تیم را از این حالت در بیاوریم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز گفت: برای هفته آینده و بازی با مس کرمان ما زودتر به کرمان می رویم و پس از بازی هم به تبریز باز نمی گردیم و از آنجا راهی تهران می شویم تا قبل از بازی جام حذفی مقابل نفت مسجد سلیمان تمرینات خود را در تهران پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: من پس از بازی با پرسپولیس و استقلال گفتم که تیم ما نیاز به ترمیم دارد با این حال امیدوارم که با اضافه شدن دو بازیکن جدید بتوانیم شرایط بهتری پیدا کنیم. ما در دیدار با سپاهان پس از اینکه گل مساوی را زدیم به دنبال گل دوم هم بودیم اما اشتباهاتی مرتکب شدیم که بازی را در خانه باختیم.

جلالی اظهار داشت: برای موفقیت تیم تراکتورسازی با توجه به شرایط آب و هوایی تبریز نیاز به بازیکنان بلند قامت و فیزیکی است و حتی اگر در فصل های آینده من هم نباشم تراکتورسازی را باید با بازیکنان فیزیکی و قد بلند ببندند.

وی در پایان گفت: ما در فصل جاری در مقطعی حتی 7 امتیاز از صدر جدول فاصله داشتیم اما توانستیم آن را جبران کنیم. حالا فقط اختلاف ما با صدر جدل 3 امتیاز است و من امیدوارم و اطمینان دارم که دوباره می توانیم به صدر جدول برگردیم.

دیدار تیم های تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان امروز در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز با پیروزی دو بر یک تیم سپاهان اصفهان به پایان رسید.