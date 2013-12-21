مراجعه مداوم شهروندان به پایگاه های اهدای خون نیاز مراکز درمانی را پاسخ می دهد

محمد اسماعیلی خیامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراجعه مستمر شهروندان در پایگاه های اهدای خون موجب افزایش ذخایر خونی و تامین نیاز مراکز درمانی است لذا از داوطلبان انتظار داریم تنها در روزهای خاص و مناسبتی به پایگاه ها مراجعه نکنند بلکه همواره با مشارکت مداوم خود مانع از کاهش ذخایر خونی شوند.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی به دلیل زائر پذیر بودن به ذخایر خونی بیشتر نیاز دارد، افزود: در حال حاضر باید با فرهنگسازی لازم زمینه را برای اهدای خون در تمام ایام سال فراهم کنیم.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی با اشاره به درپیش بودن ایام اربعین حسینی تصریح کرد: پایگاه اهدای خون امام رضا (ع) همزمان با اربعین حسینی در دو شیفت صبح و عصر برای اهدای خون زائران و مجاوران سوگوار فعال است.

خیامی عنوان کرد: تغییرات جوی و آغاز فصل سرما موجب کاهش مراجعه داوطلبان به پایگاه‌های اهدای خون شده به همین دلیل برای پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی به انواع فرآورده‌های خونی انتظار می رود با مشارکت گسترده شهروندان در ایام اربعین حسینی، فرآورده‌های خونی مورد نیاز بیماران تامین شود.

وی مشارکت گسترده آحاد جامعه در امر اهدای خون را ضروری دانست و افزود: تشویق شهروندان به اهدای خون در تمامی روزهای سال پاداشی بزرگ محسوب می شود و کمک می کند تا این استان با بحران و یا کاهش شدید ذخایر خونی روبرو نشود.