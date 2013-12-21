28 درصد معادن استان بوشهر در دشتی است/ مجوز 85 معدن با اشتغال 1600 نفر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی هاشمی جمعه‌شب در نشست بررسی مسائل و مشکلات معادن شهرستان دشتی اظهار داشت: شهرستان دشتی ظرفیت‌های بالقوه‌ای در بخش معادن دارا می باشد به طوری که 28 درصد معادن استان در این شهرستان است.

وی با اشاره به پتانسیل هاو زیر ساختهای در بخش های مختلف از همه صاحب نظران خواست جهت توسعه راهبردی و پیشرفت شهرستان در حوزه گردشگری، کشاورزی و صنعت و معدن طرح ها و پیشنهادات لازم را ارائه دهند.

هاشمی اضافه کرد: به‌زودی همایش یکروزه ای با حضور صاحب نظران و اندیشمندان در حوزه های مختلف جهت ارائه نظرات و پیشنهادات خود در راستای توسعه شهرستان برگزار می شود.

مجوز 85 معدن در شهرستان دشتی صادر شد

وی با اشاره به اینکه تولید معادن در شش ماهه اول امسال بیش 512 هزار تن بوده است خاطر نشان کرد: در این شهرستان فوم پلی اتلین، پودر سدر، کشت و صنعت آلوئه ورا، کشت و صنعت سویا، سیب زمینی، آفتاب گردان، ذرت و گوجه فرنگی، نان صنعتی، دانه بندی سنگ گچ، آهک، کربنات کلسیم، عرقیات گیاهی و سبزی جات خشک از ظرفیت های مهم قابل سرمایه گذاری است.

هاشمی یاد آور شد : تاکنون مجوز 85معدن در شهرستان دشتی با سرمایه ای به میزان یک هزار و 563 میلیارد ریال صادر شده که برای یک‌هزار و641 نفر شغل ایجاد کرده است.

وی همچنین در خصوص تعداد واحدهای صنعتی بیان داشت: در حال حاضر تعداد 51 واحد صنعتی، در شهرستان وجود دارد که 47 واحد فعال و چهار واحد غیرفعال است.