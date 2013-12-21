نرمش قهرمانانه در حوزه دیپلماسی با حفظ عزت، حکمت و مصلحت است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام کریم رجبی شب گذشته در جمع فرماندهان پلیس استان شاخص های نرمش قهرمانانه را تشریح و ریشه های قرآنی این مهم را برشمرد.

وی همچنین به بیانات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در بیست و نهم آبان ماه امسال در دیدار با فرماندهان بسیج اشاره کرد و اظهارداشت: برخی دشمنان و عده ای نادانسته دچار کج فهمی و بد فهمی و یا تعابیر ناصوابی ارائه کرده اند.

معاون تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی پلیس گیلان گفت: از زمینه های تاریخی برای فهم نرمش قهرمانانه در ترجمه کتاب صلح الحسن (ع) نوشته رازی آل یاسین از سوی مقام معظم رهبری در سال 1348 است.

وی افزود: مقام معظم رهبری در شرحی که به این کتاب افزوده اند، برای صلح امام حسن (ع) تعبیر پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ را آورده اند.

رجبی در ادامه تبلیغات رسانه های خارجی مبنی بر اینکه ایران از اهداف و آرمان های انقلابی خود دست برداشته و از اصول عقب نشسته است را ناشی از کج فهمی دانست و اظهارداشت: آنچه مد نظر مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) بوده تغییر تاکتیک نه تغییر استراتژی است.

وی همچنین نظم نوین جهانی در بحث مقام معظم رهبری را ناشی از تمدن نوین اسلامی دانست و در تشریح شاخص های گفتمان معظم له بیان داشت: نرمش قهرمانانه به عنوان تاکتیکی برای دست یافتن به مقصود است.

معاون تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی پلیس گیلان مهمترین نتیجه نرمش قهرمانانه امام حسن علیه السلام را آشکار شدن چهره معاویه به عنوان حاکم ظالم آن عصر برای مردم معرفی و گفت: همان گونه که معاویه با فریبکاری چهره ای ظاهر الصلاح به خود گرفته بود، امروز نیز پس از توافق ژنو ماهیت و نیات آمریکا برای همگان آشکار شده است.

وی در تبیین بنیادهای قرآنی نرمش قهرمانانه به داستان حضرت موسی (ع) در قران اشاره ای داشت و افزود: یکی از این شاخص ها، نرمش با هدف اصلاح است آن گونه که خداوند در سوره طه در آیات 43 تا 44 می فرمایند بعد از ابلاغ ماموریت خطیر حضرت موسی (ع)، هدف اصلاح حکومت طاغوت است تا شاید متذکر شود و یا از خدا بترسد.

رجبی نرمش قهرمانانه را همراه با پرهیز از تندی و خشونت و همراه با زبان نیکو خواند و به دو نکته به عنوان نتیجه این داستان اشاره کرد.

وی گفت: در این داستان نرمش قهرمانانه با هدف اصلاح دشمن و برای دست کشیدن آن از طغیان، ظلم و ستم است و دیگر اینکه وضعیت دشمن با دو صورت مشخص می شود بنابراین یا متذکر شده و دست از ظلم بر می دارد که در این صورت هدف حاصل می شود و یا با آن اتمام حجت شده است.

وی در ادامه به نرمش قهرمانانه حضرت ابراهیم (ع) در گفتگو با بت پرستان که در آیات 76 تا 80 سوره انعام آمده است اشاره کرد و گفت: این حضرت علاوه بر اینکه با پذیرش ظاهری بت ها به اصلاح عقاید پوچ و باطل بت پرستان پرداخت، هیچ گونه هراسی از دشمن به خود راه نداد.

معاون تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی پلیس گیلان به تشریح نرمش همراه با شجاعت و استقامت پرداخت و با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز بر این شاخص مهم اشاره داشته اند، افزود: عدم اعتمادی که معظم له نسبت به آمریکا فرموده اند در این راستا است و باید با توکل به خدا و استعانت از خداوند متعال در راستای اهداف الهی بر حرکت خود ادامه دهیم.

وی همچنین یکی از نمونه های مهم نرمش قهرمانانه در تاریخ اسلام را نرمش حضرت محمد (ص) در جنگ حنین خواند و گفت: این مشی در روش حضرت محمد (ص) و امام علی (ع) آشکار است.

رجبی در ادامه بهره گیری از سلاح جدیدی که در یمن مطرح شده بود برای تقویت جبهه حق در جنگ حنین را مطرح و در خصوص امام علی (ع) گفت: اگر نرمش قهرمانانه امام (ع) نبود، کدام قدرت می توانست چهره زشت نهروانیان را نشان دهد.

معاون تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی پلیس گیلان نرمش همراه با اصلاح، نرمش همراه با شجاعت و حفظ اقتدار و آمادگی کامل و همچنین پرهیز از هرگونه تندی و خشونت را به عنوان مهمترین شاخص های قرآنی نرمش قهرمانانه مطرح و اعلام داشت: با حفظ این شرایط حاصل نرمش قهرمانانه به یقین پیروزی برای اسلام خواهد بود.

رجبی در ادامه به شرایط مقام معظم رهبری در بحث نرمش قهرمانانه اشاره و نرمش قهرمانانه در حوزه دیپلماسی را با حفظ عزت، حکمت و مصلحت دانست.