حماسه 9 دی از خاطر تاریخ پرافتخار ملت ایران پاک نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد پاسدار مجید ایمانیان شامگاه جمعه در نشست ستاد هماهنگی مراسم بزرگداشت 9 دی در محل سپاه ناحیه شهرستان دامغان از حضور دکتر سید محمد حسینی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ایراد سخنرانی در آئین بزرگداشت حماسه نه دی در دامغان خبر داد و افزود: این آئین در روز شنبه هفتم دی ماه جاری و پس از اقامه نماز مغرب و عشا در تالار حکیم منوچهر دامغانی برگزار خواهد شد.

وی ضمن تاکید بر ضرورت حضور پرشور آحاد مردم خصوصا بسیجیان در این آئین، تصریح کرد: اجرای موسیقی حماسی و تجلیل و تقدیر از برگزیدگان مسابقات فرهنگی شامل خاطره، عکس و شعر که در راستای حماسه 9 دی برگزار شد از جمله برنامه های این مراسم خواهد بود.

حماسه 9 دی بیانگر ریشه دار بودن انقلاب عظیم اسلامی ایران است

مسئول فرهنگی و اجتماعی سپاه ناحیه دامغان به اهمیت حماسه 9 دی در سال 88 پرداخت و افزود: این حماسه بیانگر ریشه دار بودن انقلاب عظیم اسلامی ایران و پایبندی مردم به آرمان های اسلام و انقلاب بود.

ایمانیان خاطرنشان ساخت: مردم ایران اسلامی در یوم الله 9 دی با رهبری انقلاب تجدید میثاق کردند و حمایت مردم از ولایت فقیه به عنوان ستون انقلاب در تاریخ ماندگار شد.

وی تصریح کرد: جوانان ایران اسلامی با تاسی از واقعه کربلا در حماسه 9 دی حضور پیدا کردند و به رغم گذشت سال ها از واقعه کربلا علاقه و ارادت خود را به امام حسین (ع) و یاران وفادارش در عمل به نمایش گذاشتند.

حماسه 9 دی، نقش رهبری در حراست از اصول و خطوط کلی انقلاب را تبیین کرد

مسئول فرهنگی و اجتماعی سپاه ناحیه دامغان افزود: فتنه سال 88 و پس از آن وقوع حماسه 9 دی، جایگاه و نقش رهبری در حراست از اصول و خطوط کلی انقلاب را تبیین کرد و عاشقان امام حسین (ع) نیز راه، سیره و روش آن رهبر عظیم الشان را ادامه و با مقام عظمای ولایت تجدید بیعت و میثاق کردند.

ایمانیان در خاتمه با تاکید بر اینکه ملت حسینی ما به دشمنان و فتنه گران گفتند که هیچ وقت دست از ارزش های دینی و اسلامی خودمان بر نخواهند داشت، گفت: راه حسینی راه عزت و سربلندی ماست و به دشمنان اجازه هیچ گونه فتنه گری را نمی دهیم.