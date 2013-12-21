به گزارش خبرگزاری مهر، نهاد کتابخانههای عمومی کشور با همکاری انجمن جامعهشناسی ایران همایش آینده پژوهی کتابخانههای عمومی ایران را برگزار میکند.
همایش آینده پژوهی کتابخانههای عمومی ایران با هدف تبادل اندیشه در زمینه مسائل و چالشهایی که این نهاد اجتماعی در آینده با آنها روبرو خواهد شد، برگزار میشود و تلاش خواهد کرد بستر مناسبی باشد برای آیندهنگری و واکاوی پیامدهای گوناگون و در عین حال پیدا و ناپیدای روندهایی که میتواند حرفه کتابداری و اطلاعرسانی ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
محورهای اصلی همایش عبارتند از:1. مبانی، هستیشناسی، معرفت شناسی، و روش شناسی آینده پژوهیِ کتابخانه های عمومی2- روشهای آیندهپژوهی کتابخانههای عمومی3- آینده کتابخانههای عمومی ایران با توجه به روندهای فناوری، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی-فرهنگی4- مفهومپردازیهای انتقادی در باب آیندهپژوهی کتابخانههای عمومی5- مطالعات تطبیقی در باب آینده کتابخانههای عمومی در کشورهای مختلف6- مطالعات موردی آیندهپژوهی کتابخانههای عمومی 7- آیندهپژوهی فعالیتها و خدمات کتابخانههای عمومی (مجموعهسازی، سازماندهی، امانت، عضویت، و ...)
محورهای فرعی این همایشهم عبارتند از:الف. تحول در نیازها و رفتارهای کاربران و دسترسی به کتابخانهها ب. کتابخانههای عمومی و تحولات آموزشی و حرفهای آینده ج. دوگانهها در آینده کتابخانههای عمومی: خدمات سنتی در برابر خدمات اینترنتی، نخبهگرایی دربرابر مردمگرایی د. مردم و مجموعه گستری در کتابخانه های عمومی ه. کتابخانههای عمومی آینده: دولت، ساختار و مدیریت و. تحولات آموزشی برای کتابداران آینده ز. روندهای شغلی کتابداران آینده.
کارگروه آینده پژوهی اجتماعی به نمایندگی از سوی انجمن در زمینه جذب و سفارش مقاله، برگزاری کارگاه های آموزشی و ارزیابی مقالات با این همایش همکاری دارد.
علاقه مندان میتوانند مقالات و پیشنهادهای خود را به کارگروه آیندهپژوهی اجتماعی به نشانی الکترونیک future@isa.org.ir ارسال کنند.
دبیرخانه همایش در تهران - خيابان وليعصر - بالاتر از زرتشت - كوچه نوربخش - پلاك 31 - طبقه دوم - اداره كل پژوهش و نوآوري نهاد كتابخانههاي عمومي كشور واقع است و تلفن آن 02188925790
می باشد.
نظر شما