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۳۰ آذر ۱۳۹۲، ۹:۴۴

حبس؛ مجازات کله پز متخلف

حبس؛ مجازات کله پز متخلف

مرد کله پز که از چربی غیرخوراکی استفاده می کرد ، پس از محاکمه به تحمل 91 روز حبس محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعباس زبیدی نیا رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب اهواز افزود: شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی پس از محاکمه فردی به هویت الف.س متهم به استفاده از چربی غیر خوراکی در کله پزی، به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل 91 روز حبس محکوم کرد.

وی ادامه داد: این رأی پس از گزارش شبکه دامپزشکی و اقرار متهم در خصوص استفاده از چربی غیرخوراکی صادرشد. باتوجه به این که متهم متعهد شد که ازین پس از چربی غیر خوراکی و مواد مشابه در کله پزی استفاده نکند، حبس وی به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمد.

زبیدی نیا گفت: به موجب این رأی، چنانچه محکوم علیه در این مدت مرتکب جرائم مندرج در ماده 52 قانون مذکور شود، حکم تعلیقی وی بی اثر و مجازات حبس در خصوص وی اجرا خواهد شد.
 

کد مطلب 2199638

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