آئين هاي يلدا در كردستان/ طولاني ترين شب سال فرصتي براي دور هم جمع شدن خانواده ها

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاري مراسم هاي ويژه در سراسر كشور به ويژه كردستان نشان از فرهنگ بالاي اين سرزمين است كه هر چند گذشت زمان بخشي از اين آئين ها و مراسم هاي ويژه را به فراموشي سپرده است ولي همچنان هستند خانواده هاي كه همچنان به اين آئين ها پايبند بوده و آنها را گرامي مي دارند.

كردستاني ها نيز همچون مردم ديگر نقاط كشور مراسم هاي ويژه اي دارند هر چند كه اسامي و نحوه برگزاري اين مراسم ها در كردستان با ديگر نقاط كشور تا حدودي متفاوت است ولي معمولا مردم اين ديار نيز با برگزاري برنامه هاي متعدد و تدارك خاص بر اساس شرايط منطقه به استقبال اين مناسبت ها مي روند.

هر سال در ميانه شب و روز 30 آذر و اول دي، ايرانيان مراسم ويژه ‌اي به نام شب يلدا را برگزار مي‌کنند و اين مراسم که به نام مراسم زايش مهر نيز شهرت دارد هزاران سال است که ميان ايرانيان رواج داشته است و طي اين سالها هر چند دستخوش تغييراتي شده است ولي همچنان بخش زيادي از آئين هاي اين مناسبت در كردستان گرامي داشته مي شود.

یلدا و مراسمی که در نخستین شب زمستان و بلندترین شب سال برپا می‌کنند، سابقه‌ای چند هزار ساله دارد و از رسوم ویژه‌ آریایی‌هاست و اقوام قدیم هند، ایرانی و اروپایی جشن تولد آفتاب را آغاز زمستان می‌ دانستند ژرمنی‌ها هم عید تولد آفتاب را در آغاز زمستان گرفته و آن را به خدای آفتاب نسبت می ‌دادند.

شب یلدا در کردستان به "شب چله" معروف است و شب چله يا همان شب يلدا در این استان دارای قدمت بالایی است و مردم این خطه مراسمات به خصوصی را در این شب برگزار می کند كه هر چند بخشي از اين مراسم ها به فراموشي سپرده شده است ولي همچنان دور هم جمع شدن ها در اين شب همچنان ادامه دارد و اقشار مردم آن را گرامي مي دارند.

کردستان استانی با فرهنگ غنی است که مردمانش بنا به ذوق و سلیقه و طبیعت منطقه اى که در آن زندگی مى کنند هر یک براى برگزارى سنت هاى کهن شب یلدا آداب خاص خود را دارند و نكته جالب توجه جايي است كه برگزاري اين مناسبت در هر كدام از شهرها و يا شايد روستاهاي كردستان داراي ويژگي هاي متفاوتي است.

کردستان به دلیل ویژگی های منحصر به فرد در بخش های فرهنگی و آئین های باستانی از استانهای خاص کشور است و به همین دلیل معمولا در زمینه برگزاری مراسم ها و آئین های متعدد نیز این خطه از کشور سرآمد بوده و مردم ساير نقاط كشور کردستان را با فرهنگ غنی و متنوع آن می شناسند.

یلدا و مراسمی که در نخستین شب زمستان و بلندترین شب سال برپا می شود، سابقه ای چند هزار ساله دارد و از رسوم ویژه آریایی ها است. اقوام قدیم هند و ایرانی، هند و اروپایی به ویژه ژرمن ها عید تولد آفتاب را در آغاز زمستان جشن گرفته و آن را به خدای آفتاب نسبت می دهند و این بی تناسب هم نیست، چرا که واقعا آغاز زمستان مثل تولد جدید خورشید است.

اصلی ترین ویژگی شب چله در کردستان، گردآمدن خانواده ها با هماهنگی قبلی در کنار هم است به صورتی که معمولا یک هفته قبل آن مشخص می شود که شب چله این سال در خانه چه کسی جمع شوند و می توان گفت یکی از دستورات قرآن که به جا آوردن سله رحم است در این شب از سوي كردستاني ها به جا آورده می شود.

با توجه به اهمیت این جشن در تدارکات آن، مردم ساكن در كردستان به ويژه سنندجی ها چند ماه قبل از شب چله، خربزه های کوچکی را که از روستای سراب قامیش تهیه می شود در تفاله سرکه می اندازند تا برای این شب "کالَک تورش" که از اصلی ترین موارد سفره است را داشته باشند.

همچنین چند ماه قبل از زمستان، خوشه های انگور را در زیرزمین یا در سایه، نخ کرده و از سقف آویزان می کنند تا در این شب به همراه خانواده های خود "آنو" میل کنند.

غذای این شب کردستانی ها دلمه برگ مو و کلم است که گوشت را لابه لای آن می گذارند و با روغن حیوانی چرب می کنند تا رنگ و بوی خوب داشته باشد. سفره شب چله علاوه بر دلمه، شامل رب انار و شیره انگور، دوغ، ماست، روغن و کره محلی، پیاز و خربزه ترش است.

مردم ساكن در كردستان به ويژه سنندجي ها بعد از صرف شام، "کالَک ترش" که سالهاست خبری از آن نیست را قاچ کرده و اهل خانواده با بزله گویی و صحبت کردن آن ميل مي كنند چرا که بعد از خوردن غذای چرب و سنگین شب چله، خوردن خربزه ترش، هضم غذا را آسان کرده و باعث می شود بقیه شب نیز بتوان از تنقلات متنوع و میوه های رنگارنگ این شب بلند سال نیز استفاده کرد.

در كنار دور هم جمع شدن ها در شب يلدا و ساير مناسبت هاي اين چنين در كردستان، فراموش نكردن همنوع به ويژه افراد نيازمند و مستنمند است و به همين دليل نه تنها در شب يلدا كه حتي در ساير مناسبت هاي مذهبي نيز اين آئين ويژه از سوي كردستاني ها گرامي داشته مي شود و مردم به ديگراني كه نياز دارند كمك مي كنند و شادي ها نيز در بين همگان تقسيم مي شود.

ويژگي كمك به همنوع و افراد نيازمند در كردستان و ديگر نقاط كشور در مراسم ها و مناسبت هاي اين چنين كه برگرفته از دین مداری مردم است به صورت ويژه مورد توجه قرار مي گيرد و به افراد نيازمند از سوی همسایه ها مورد حمایت قرار گرفته و غذای شب چله برایشان تامین می شود تا همگی در شادی این شب سهیم باشند.

همچنین در گذشته این شب به شب متل ها و افسانه های قدیمی در كردستان معروف بود و پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها به تعریف داستان ها می پرداختند که متاسفانه می توان گفت با مدرن شدن روزگار قصه گویی ها به گنجینه ای خاطرات سپرده شد.

هر چند كه اين روزها و با ورود تكنولوژي هاي متعدد بخش زيادي از آئين هاي شب يلدا به ويژه تعريف كردن داستانها و متل ها به فراموشي سپرده شده است ولي خوشبختانه در حال حاضر هنوز در روستاها، حکایت گویی همچنان پا برجا مانده و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها داستان هایی مانند "خاتون زمهریر" را برای نوه هایشان در این شب طولانی و تاریک و سرد زمستانی تعریف می کنند.

در کنار قصه گویی و خوردن خربزه ترش نیز انجام بازی های محلی لذت این جشن را دو برابر می کند و در کردستان مشهورترین بازی های شب چله "گوروا بازی" یا جوراب بازی است که در این بازی دسته جمعی شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم می شوند و دارای هیجان بسیار زیادی است و برای لحظاتی سرگرمی خوبی را برای افراد فامیل فراهم می کند.

اين روزها نيز ديگر خبري از گوروا بازي يا همان جوراب بازي در ميان نيست و سرگرم شدن با گوشي ها و ساير وسائل ارتباطي بخشي از زمان و وقت مردم را نه تنها در اين شب كه در ساير وقت ها به خود اختصاص داده است و باعث فراموش شدن اين بازي هاي محلي و جذاب شده است.

در سالهاي گذشته نه تنها خبري از تنقلات امروزي كه هزاران بيماري را با خود به همراه مي آورد نبود، بلكه تمامي تنقلات شب يلدا به صورت محلي و از سوي اهالي خانواده تامين مي شد و نكته جالب توجه اين تنقلات سلامت كامل آنها بود كه البته اين روزها شيريني جات و انواع تنقلات مصنوعي به دغدغه هاي جدي براي سلامت فرزندان خانواده ها تبديل شده است.

خوردن تنقلاتی همچون انجیر خشک، برگ گلابی، برگ زردآلو، هسته زردآلو که همراه با سماق حرارت دیده، توت خشک، تخمه بو داده کدو و همچنین گندم برشته که با شیره گز مخلوط شده و به صورت گلوله های کوچکی درآمده از جمله بهترین مرحله این شب برای کودكان کردستانی است.

اما میوه های شب چله که شامل هندوانه، سیب، گلابی، به، انار و "آنو" می شد از ضروریات شب چله در این خطه خون گرم از کشور است که البته در تعدادی از خانواده ها برای خوردن میوه های شب چله سفره می ‌اندازند و در تعدادی دیگر به روال امروزی رفتار می کنند.

می توان گفت خوردن هندوانه به نوعی آخرین مرحله مهمانی و خداحافظی با فصل گرماست و پیشوازی از زمستان محسوب می شود و به همين دليل كردستاني ها در سالهاي گذشته از روزهاي پاياني فصل تابستان هندوانه شب چله را در جاي خنك و مناسب نگهداري مي كرده تا از آن در اين شب استفاده كنند.

از دیگر رسم های جالبی این منطقه مخصوص نوعروسان خانواده است که "شه و زمسانی" در خوانچه های زیبا و رنگینی از طرف خانواده پسر برای نامزدش برده می شود، در این خوانچه ها باید تمامی موارد ذکر شده در بالا از شام گرفته تا خشکبار و میوه را برای خانواده عروس ببرند به صورتی که آن شب، خانواده عروس برای برگزاری شب چله هیچ اقدامی نکرده و مهمان خانواده داماد هستند.

همچنین بردن هدایایی از طرف داماد، مادر داماد، خواهر و برادر داماد و دیگر اعضای خانواده داماد برای عروس رسمی است که بسیار مورد توجه خانواده عروس است ولي متاسفانه اين روزها اين رسم و آئين نيز به فراموشي سپرده شده است.

با تمام این توصیف ها می توان گفت برگزاری جشن ها بیشتر در راستای جمع شدن خانواده ها و به جا آوردن سله رحم و فراموش کردن مشکلات حتی برای چند ساعاتی است و کردستانی ها نیز همچون مردم سایر نقاط کشور برای مناسبت هایی همچون شب یلدا آئین های ویژه ای را برگزار می کنند که متاسفانه با توجه به گذشت زمان شمار زیادی از آنها به فراموشی سپرده شده اند.

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گزارش؛ سرور احمدی