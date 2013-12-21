انتشار بررسی توصیفی و تحلیلی کتاب «الغیبه نعمانی»

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین ربانی، رئیس پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اعلام خبر انتشار کتاب « بررسی توصیفی و تحلیلی کتاب الغیبه نعمانی» اظهار داشت: کتاب الغیبه اثر شیخ نعمانی از مصادر و منابع دست اول روایی شیعی در مهدویت و کهن ترین منبع موجود در این موضوع به شمار می رود.



وی ادامه داد: نعمانی شاگرد کلینی است و کلینی در کتاب او حضور پر رنگ دارد و همین امر بر اعتبار این کتاب می افزاید. اثر حاضر عهده دار بررسی توصیفی و تحلیلی کتاب یاد شده که با روش توصیف و تحلیل مطالب به بحث درباره پدیدآورنده کتاب، شناسایی اثر، حدیث پژوهی و محتواشناسی آن می پردازد.



این اثر توسط حجت الاسلام والمسلمین حیدرعلی رستمی در سال 1392 و در 167 صفحه، توسط مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسیده و قیمت آن نیز 6000 تومان می باشد.

پروژه «درآمدی بر فلسفه احکام و راه‌های استکشاف آن» در حال انجام است

حجت الاسلام و المسلمین حسنعلی علی اکبریان مدیر گروه فلسفه فقه پژوهشکده فقه و حقوق از آخرین وضعیت پروژه «درآمدی بر فلسفه احکام و راه‌های استکشاف آن» خبر داد.

وی افزود: این پروژه به عنوان موظفی اینجانب در حال انجام است که امیدواریم تا پایان سال به پایان برسد. این پروژه که از سال 86 شروع شده، نگارش همه فصلهای آن انجام شده و فقط فصل آخر باقی مانده که تا پایان سال به اتمام می رسد.



وی ابراز امیدواری کرد: با نگارش این تحقیق تا پایان سال، این پروژه در ابتدای سال 93 جهت ارزیابی نهایی به شورای پژوهشی ارسال شود.

مراسم رونمایی از نرم افزار و کتابهای مرکز مطالعات تطبیقی اسلام



مراسم رونمایی از نرم افزار و کتابهای مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشر دوستانه بین المللی با حضور ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، رئیس مرکز مطالعات تطبیقی و مهمان داخلی و خارجی در محل سالن همایشهای پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

در این مراسم که با حضور نمایندگانی از سازمان صلیب سرخ جهانی، سازمان هلال احمر، رئیس مرکز مطالعات تطبیقی و کارکان و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین توسلی به ایراد سخنانی در باب حقوق بشر از نگاه اخلاق اسلامی پرداختند.



سیدمحمدرضا دستغیب رئیس مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی به بیان نکته نظرات خود پرداخت.



در ادامه این مراسم از کتابها و نرم افزارهای مرکز مطالعات تطبیقی که با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و چاپ شده است رونمایی شد.