مس رفسنجان در سرچشمه اردو زد/ تقدير از منصور میرزایی

علی زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردوی تیم فوتبال مس رفسنجان برای هرچه بهتر آماده شدن برای نیم فصل دوم لیگ دسته اول باشگاههای کشور در ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این اردو تا شنبه هفته آینده ادامه دارد، افزود: تمرینات تیم در این اردوی آمادگی، دو جلسه صبح و بعد ازظهر زیر نظر وینگوبگوویچ برگزار شده و تمرینات تاکتیکی را در دستور کار خود داریم.

زينلي همچنین از برگزاری یک مسابقه تدارکاتی مقابل گل گهر سیرجان خبر داد و گفت: در این مسابقه که در سیرجان برگزار کردیم، تیم مس رفسنجان موفق شد تیم گل گهر سیرجان را با نتیجه دو بر یک شکست دهد.

وي با اشاره به اضافه شدن دو بازیکن به جمع بازیکنان مس رفسنجان، یادآور شد: این تیم پس از انجام اردو در رفسنجان به تمرینات خود ادامه خواهد داد و سپس 15 دیماه در اولین بازی از دور برگشت مسابقات لیگ دسته اول کشور به مصاف تیم البدر در بندر کنگ می رود.

تقدیر از منصور پورميرزايى بهترين ورزشکار ماه جهان

مدیرعامل باشگاه صنعت مس رفسنجان در بخش دیگری از سخنانش به افتخارآفرینی وزنه بردار تیم وزنه برداری این باشگاه اشاره و اظهار داشت: منصور پورميرزايي که ماه گذشته در جريان رقابتهاي وزنهبرداري معلولين آسيا موفق به شکستن رکورد جهان و ثبت رکوردي جديد به نام خود و ايران شده بود از سوي کميته پاورليفتينگ کميته بينالمللي پارالمپيک به عنوان بهترين ورزشکار ماه نوامبر سال2013 ميلادي معرفي شد.

زینلی ادامه داد: برای این افتخارآفرینی ورزشکار باشگاه مس رفسنجان در عرصه جهانی که البته افتخارآفرینی برای ورزش جمهوری اسلامی است تصمیم داریم پس از ایام دهه آخر ماه صفر در مراسمی از منصور میرزایی تقدیر کنیم.

