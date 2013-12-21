افزایش حجم باک در خودروهای گازسوز با نانوساختارهای فلزی

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت باسف (BASF) در کنفرانس (NGV) از محصول جدید خود رونمایی می‌کند. باسف یکی از تولیدکنندگان بزرگ مواد شیمیایی در جهان است که اخیرا موفق به تولید انبوه چارچوب آلی فلزی (metal organic framework) شده‌است.

چارچوب آلی فلزی به ترکیبات فلزی با ساختار بلورین گفته می‌شود که دارای حفره‌های نانومقیاس است. این نانوحفره‌ها برای ذخیره‌سازی گازهای طبیعی و گازهایی نظیر هیدروژن و دی‌اکسید کربن مناسب هستند. چارچوب‌های آلی فلزی دارای مساحت سطحی بالایی بوده به طوری که می‌توانند گازها را روی سطح خود جذب کنند. یک گرم از این مواد می‌تواند سطحی در حد زمین فوتبال داشته باشد.

اخیرا باسف روی تجاری‌سازی چارچوب‌های آلی فلزی متمرکز شده‌است، در این راستا این شرکت پتنت‌های متعددی را در ارتباط با چارچوب‌های آلی فلزی به ثبت رسانده است، ترکیباتی که می‌تواند مقادیر زیادی گاز را ذخیره‌سازی کند. با این کار می‌توان توانایی ذخیره‌سازی انرژی در خودروها را افزایش داد.

باسف در حال حاضر در حال پیاده‌سازی فناوری استفاده از چارچوب‌های آلی فلزی در خودروها بوده به طوری که در نقاط مختلف جهان اقدام به استفاده از این مواد در خودروها کرده است. در کنفرانسی که اخیرا در آتلانتا برگزار شد، باسف نمونه‌هایی از خودروهای مجهز به دستگاه سوخت حاوی چارچوب‌های آلی فلزی این شرکت را عرضه کرد. سوخت این خودروها گاز طبیعی بوده و در طراحی و ساخت آنها از همکاری شرکت کوانتوم تکنولوژیز استفاده شده‌است، این شرکت یکی از بزرگترین عرضه‌کنندگان دستگاه‌های سوختی مبتنی بر گاز طبیعی در جهان است.