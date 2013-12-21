«ترانه بلوار میرداماد» از شاعر تهران در پی مجوز نشر

مجید ضرغامی، شاعر و مدیر انتشارات سرزمین اهورایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: «ترانه بولار میرداماد» مجموعه‌ای از اشعار محمدعلی سپانلو شاعر تهران، به انتخاب من است. برای این کتاب مقدمه‌ای نوشته‌ام که در آن به سپانلو و اشعارش که مربوط به شعر تهران می‌شوند، پرداخته‌ام. در ادامه این مقدمه نیز مجموعه منتخب اشعار این شاعر را آورده‌ام.

وی افزود: سعی کردم در این کتاب، چه در نگارش مقدمه و چه در انتخاب اشعار، این نگاه را که سپانلو شاعر شهری است و تهران در شعرهایش حضور پررنگی دارد، مورد بررسی قرار بدهم. گفته می‌شود که محمدعلی سپانلو شاعر تهران است و عناصر شهری در شعرهایش بسیار پررنگ است. نوع نگرش من در انتخاب شعرهای او، چنین بوده که مشخصه‌های مذکور را ببینم و آن‌ها را نشان بدهم. به علاوه سعی کرده‌ام خط سیر تکوینی را در مسیر سرایش شعرهای این شاعر نشان بدهم.

این شاعر گفت: «ترانه بلوار میرداماد» را چندی پیش برای گرفتن مجوز، از طرف انتشارات سرزمین اهورایی، به وزارت ارشاد فرستادیم و در انتظار اخذ مجوز چاپ آن هستیم.