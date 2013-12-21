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۳۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۳

«ترانه بلوار میرداماد» از شاعر تهران در پی مجوز نشر

«ترانه بلوار میرداماد» از شاعر تهران در پی مجوز نشر

مجموعه شعر «ترانه بلوار میرداماد» شامل تعدادی از اشعار محمدعلی سپانلو برای اخذ مجوز چاپ از طرف انتشارات سرزمین اهورایی راهی وزارت ارشاد شد.

مجید ضرغامی، شاعر و مدیر انتشارات سرزمین اهورایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: «ترانه بولار میرداماد» مجموعه‌ای از اشعار محمدعلی سپانلو شاعر تهران، به انتخاب من است. برای این کتاب مقدمه‌ای نوشته‌ام که در آن به سپانلو و اشعارش که مربوط به شعر تهران می‌شوند، پرداخته‌ام. در ادامه این مقدمه نیز مجموعه منتخب اشعار این شاعر را آورده‌ام.

وی افزود: سعی کردم در این کتاب، چه در نگارش مقدمه و چه در انتخاب اشعار، این نگاه را که سپانلو شاعر شهری است و تهران در شعرهایش حضور پررنگی دارد، مورد بررسی قرار بدهم. گفته می‌شود که محمدعلی سپانلو شاعر تهران است و عناصر شهری در شعرهایش بسیار پررنگ است. نوع نگرش من در انتخاب شعرهای او، چنین بوده که مشخصه‌های مذکور را ببینم و آن‌ها را نشان بدهم. به علاوه سعی کرده‌ام خط سیر تکوینی را در مسیر سرایش شعرهای این شاعر نشان بدهم.

این شاعر گفت: «ترانه بلوار میرداماد» را چندی پیش برای گرفتن مجوز، از طرف انتشارات سرزمین اهورایی، به وزارت ارشاد فرستادیم و در انتظار اخذ مجوز چاپ آن هستیم.

کد مطلب 2199723

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