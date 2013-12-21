به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابتهای فوتبال مدافعان معمولا از حدی که داوران به هنگام دیوار دفاعی برای آنها معین میکنند با زیرکی جلوتر میآیند و فیفا در نظر دارد در رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل با این پدیده به طور جدی مبارزه کند.
بر پایه گزارش سی بی اس، مسئولان فیفا داوران را به افشانههای محو شونده تجهیز میکنند تا به هنگام ضربات کاشته حدود مدافعان را مشخص کنند.
"سپ بلاتر" در خصوص این افشانهها که در حال حاضر در جام باشگاههای جهان استفاده میشود، گفت: ما استفاده از این فناوری را در تمام رقابتهای امسال آغاز کردهایم و قطعا در رقابتهای جام جهانی، آن را به کار خواهیم برد. برای حفظ نظم و انضباط در بازی، این فناوری مفید است. من در ابتدا به این فناوری بدگمان بودم اما داورانی که از آن استفاده کردهاند همگی رضایت دارند.
رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال افزود: نماینده بایرن مونیخ به ما گفت با این فناوری فاصله 9 متری ضربهزننده با دیوار دفاعی حفظ میشود در حالیکه در آلمان این فاصله به پنج متر تقلیل پیدا میکند.
نظر شما