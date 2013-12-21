به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین هماندیشی حلقه نشانهشناسی تهران با موضوع «نشانهشناسی اخلاق» 14 اسفند سال جاری در مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسلامی برگزار میشود.
اخلاق مسئله اكثر رشتههای هنر و علوم انسانی مانند فلسفه، مطالعات فرهنگی، جامعهشناسی، انسانشناسی، علوم سياسی، روانشناسی و حقوق است. علت اين پيوند را بايد در كاركرد ارزش محور اخلاق دانست. در واقع، اخلاق يكی از حوزههای مهم تجزيه و تحليل نظام ارزشی گفتمانها است. اما توجه نشانهشناسی به اخلاق از زمانی شكل گرفت كه محدوديتهای مربوط به شرايط ذاتی توليد معنا در گفتمانها برداشته شد و نقش كاركردهای فرهنگی در اتباط با فرايند ارزشی اهميت ويژهای پیدا کرد. به همین دلیل حلقهنشانه شناسی تهران موضوع دهمین هماندیشی خود را به موضوع اخلاق اختصاص داده است.
هدف از برگزاری اين همايش هماندیشی، بررسی كاركردهای اخلاقی در ارتباط با ساختارهای ارزشی و كاربرد آنها در درون نظامهای نشانهای و موقعيتهای اجتماعیـ فرهنگی است.
محورهای اصلی همانديشی اخلاق عبارتاند از: جايگاه اخلاق در نشانهشناسی، كاركردهای نشانه، معنايی اخلاق در درون نظامهای گفتمانی، نقش اخلاق در تحول ارزشهای اجتماعی- فرهنگی- اخلاق- ديگری فردی/دیگری جمعی، اخلاق و آرمانگرایی، جايگاه بينرشتهای اخلاق، جايگاه اخلاق در گفتمانهای هنری و جايگاه اخلاق در گفتمانهای ادبی.
دبیر علمی این هماندیشی حمیدرضا شعیری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس است و اساتیدی احمد پاكتچی، فرزان سجوی، علی عباسی، بابك معين، اميرعلی نجوميان، بهمن نامور مطلق و فاطمه بنويدی به عنوان اعضای هیات علمی در این هماندیشی حضور دارند.
پژوهشگران و محققین میتوانند چکیده مقالات خود را حداکثر تا تاریخ 30 دی به نشانی الکترونیکی hamandishi10@iransemiotics.ir ارسال کنند. زمان دریافت اصل مقالات تاریخ 30 بهمن است. علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاعرسانی حلقهنشانه شناسی تهران به نشانی اینترنتی www.iransemiotics.ir مراجعه کنند.
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