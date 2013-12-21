هر یکساعت دو ازدواج در اردبیل ثبت می شود/افزایش 13 درصدی طلاق

عبدالله امینی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این در حالی است که کل ازدواج ثبت شده در هشت ماهه نخست سال جاری 12 هزار و 324 مورد است که به نسبت مدت مشابه سال قبل با دو درصد کاهش همراه است.

امینی با بیان اینکه روزانه 50 مورد ازدواج در اردبیل ثبت می شود، تاکید کرد: نرخ خام ازدواج 14.5 در هزار است که به معنی وقع 15 ازدواج در هر هزار نفر است.

وی افزود: در کنار این مهم روزانه شش طلاق و در هر ساعت یک طلاق در اردبیل ثبت می شود.

مدیر کل ثبت احوال استان تاکید کرد: نرخ خام طلاق 1.8 هزار بوده و به ازای هر هزار نفر دو مورد طلاق حادث می شود.

به گفته امینی کل طلاق ثبت شده در هشت ماهه نخست سال جاری با افزایش 13 درصدی به نسبت سال گذشته هزار و 572 مورد می باشد.