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۳۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۲۳

تشکیل کمیته حمایت از حقوق معلولان در شورای عالی رفاه

تشکیل کمیته حمایت از حقوق معلولان در شورای عالی رفاه

وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی از تشکیل کمیته حمایت از حقوق معلولان در شورای عالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی ربیعی گفت: این وزارتخانه گزارش جامعی از مسایل و مشکلات معلولان تهیه و تدوین کرده است و خواسته های انجمنهای معلولین را برسی و پیگیری می کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود : یکی از مشکلات معلولین تجهیزات مربوط به این عزیزان است که از نظر سازمانهای دفاع از حقوق معلولین تعرفه آن بالاست و باید راه کار مناسب برای حل این مشکل تدوین گردد که امیدواریم این موضوع نیز در جلسه شورای عالی رفاه بررسی و تصمیم مطلوب در جهت رفاه حال این قشر گرفته شود .

ربیعی افزود: یکی از مسایل دیگر قانون مربوط به نسبت استخدام معلولین در دستگاههای دولتی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساز و کارهای اجرایی ا ین قانون را مشخص کرده و این موضوع برای هماهنگی  اجرا در شورای عالی رفاه مطرح خواهد شد.

کد مطلب 2199804

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