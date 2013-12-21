تشکیل کمیته حمایت از حقوق معلولان در شورای عالی رفاه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی ربیعی گفت: این وزارتخانه گزارش جامعی از مسایل و مشکلات معلولان تهیه و تدوین کرده است و خواسته های انجمنهای معلولین را برسی و پیگیری می کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود : یکی از مشکلات معلولین تجهیزات مربوط به این عزیزان است که از نظر سازمانهای دفاع از حقوق معلولین تعرفه آن بالاست و باید راه کار مناسب برای حل این مشکل تدوین گردد که امیدواریم این موضوع نیز در جلسه شورای عالی رفاه بررسی و تصمیم مطلوب در جهت رفاه حال این قشر گرفته شود .

ربیعی افزود: یکی از مسایل دیگر قانون مربوط به نسبت استخدام معلولین در دستگاههای دولتی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساز و کارهای اجرایی ا ین قانون را مشخص کرده و این موضوع برای هماهنگی اجرا در شورای عالی رفاه مطرح خواهد شد.