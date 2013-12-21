مهدی تاج‌الدین، کارشناس ایستگاه‌های مطالعه استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هفته گذشته دو ایستگاه مطالعه جدید با 15 هزار جلد کتاب در فاز چهارم برپایی ایستگاه‌های مطالعه افتتاح شدند. با افتتاح این دو ایستگاه، تعداد ایستگاه‌های مطالعه شهر تهران به 48 و ایستگاه‌های استان تهران به رقم 77 رسید.

وی افزود: قرار است طبق برنامه‌ نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، طی 10 مرحله، هزار ایستگاه مطالعه در سطح کشور فعال شوند که 162 ایستگاه از آن‌ها متعلق به تهران خواهد بود. به این ترتیب 16.2 درصد ایستگاه‌های مطالعه کشور پس از اتمام مرحله دهم، در استان تهران خواهد بود. به تازگی گزارش جامعی از ایستگاه‌های مطالعه کل کشور تهیه کرده‌ایم که با استناد به آن، میانگین کتب استفاده شده در ایستگاه‌های مطالعه تهران، در هر روز 162 کتاب بوده و تهران از این منظر، در جایگاه اول کشوری ایستاده است.

کارشناس ایستگاه‌های مطالعه استان تهران در ادامه گفت: میانگین کتب امانت گرفته شده در ایستگاه‌های مطالعه استان تهران، 117 کتاب در روز است که تهران از این نظر، بعد از خراسان رضوی و خوزستان در جایگاه سوم کشوری می‌ایستد. از نظر کتاب‌های برگشتی به ایستگاه‌های مطالعه هم تهران با 45 کتاب در روز، در جایگاه سوم قرار دارد.

تاج‌الدین گفت: در یک جمع‌بندی کلی، بین کتابخانه‌های کشور، روزانه از هر کتابخانه نهادی 68 جلد کتاب و از مجموع کتابخانه‌های نهادی و مشارکتی، به طور میانگین 57 جلد در روز به امانت گرفته می‌شود. اما رقم میانگین کشوری در زمینه ایستگاه‌های مطالعه نشان می‌دهد که در روز 165 کتاب به امانت گرفته می‌شود که این میزان امانت کتاب 2.5 برابر رقم کتابخانه‌های عمومی نهادی و غیر نهادی است.

وی در پایان در پاسخ به این سئوال که پایان طرح افتتاح ایستگاه‌های مطالعه چه زمانی خواهد بود، گفت: این طرح در 10 مرحله اجرا خواهد شد. در حال حاضر در مرحله چهارم هستیم و قرار است مرحله دهم تا پایان امسال اجرایی شود، اما چون نمی‌خواهیم کیفیت را فدای سرعت کنیم، پیش‌بینی‌ می‌کنم مرحله پایانی طرح ایستگاه‌های مطالعه به 3 ماه اول سال آینده موکول شود. ضمن اینکه مرحله پنجم طرح نیز به زودی و طی هفته‌های آتی اجرایی خواهد شد.