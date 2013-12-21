مقدمات افتتاح مرکز زبان و فرهنگ ایران در انستیتو ماکسیم گورکی فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر در مسکو، در این تفاهمنامه که در محل این انستیتو به امضاء پروفسور تاراسوف رئیس انستیتو ادبیات ماکسیم گورکی و سیدحسین طباطبایی، سرپرست رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه رسیده است مواردی از قبیل سازماندهی و برگزاری مراسم و برنامههای فرهنگی ـ علمی با شرکت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان، پژوهشگران دوره دکترا و نیز اساتید انستیتو ادبیات، سازماندهی تبادل بینالمللی هیئتهای نویسندگان جوان با هدف برقراری و توسعه ارتباطات هنری و نیز آشنایی با تاریخ، سنت و فرهنگ روسیه و ایران، نشر مشترک مجموعه آثار هنری، علمی و مقالهنویسی و فراهم کردن مقدمات برای افتتاح مرکز زبان و فرهنگ ایران در انستیتو ادبیات ماکسیم گورکی گنجانده شده است.
تاراسوف پس از امضای این تفاهمنامه، با مهم و ارزشمند دانستن همکاریهای انستیتو ماکسیم گورکی با رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه، ادبیات کلاسیک و معاصر ایران را یکی از سرچشمههای آشنایی با معارف و فرهنگ غنی مشرقزمین خواند و اظهار امیدواری کرد، با گسترش همکاریهای دوجانبه رایزنی و انستیتو، شاهد تلالو بیش از پیش ادبیات ایران در روسیه باشیم.
سیدحسین طباطبایی نیز با ثمربخش خواندن همکاریهای انستیتو گورکی با نهادهای علمی، ادبی و فرهنگی کشورمان، امضای این تفاهمنامه را نقطه عطفی در گسترش تعاملات ادبی ایران و روسیه دانست.
انستیتو ادبیات ماکسیم گورکی که هشتادمین سال تاسیس خود را به تازگی جشن گرفته، یکی از معتبرترین نهادهای پرورش نویسندگان، شاعران، روزنامهنگاران و منتقدان ادبی در روسیه بوده و شمار زیادی از شعرا و نویسندگان روسیه و شوروی سابق، به نحوی با آن مرتبط بودهاند.
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