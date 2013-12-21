واحد حقوقی سازمانهای دولتی با انگیزه عمل نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر شنبه در همایش توانمندسازی حقوقی و معاضدت اجتماعی کمیته امداد با تاکید بر اینکه باید حقوقدانان در لایحه نویسی و استناد قوی برخورد کنند و کار را تا احقاق حق رها نکنند، اظهار داشت: واحد معاضدت و حقوقی کمیته امداد سعی دارد با امکانات و اعتبارات محدود از زندگی و معیشت مردم گره‌گشایی کند.

وی با بیان اینکه توجه به دیگران و کمک به محرومان جزء آموزه‌های مهم دینی و سیره ائمه اطهار است، افزود: در فرهنگ دینی ما و سایر کشورها تفاوت اساسی بین توجه به دیگران وجود دارد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: آن چه در زندگی ائمه‌ اطهار تابلوی در جلوه بشریت شده، مسئله توجه دیگران برای خداوند است.

رئیسی با اشاره به اینکه توجه به مردم بدون توجه به خداوند جاودانگی ندارد، تصریح کرد: در زندگی حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) دیگر خواهی قیمت دارد که در پرتو خداخواهی باشد و این توجه به دیگران را در مکتب اسلام ممتاز می‌کند.

وی به سه عامل در کشورهای دیگر برای کمک به دیگران اشاره کرد و بیان داشت: امروز توجه به دیگران در عالم برای تحکیم موقعیت، جلب توجه دیگران و حفظ و جذب منافع بیشتر صورت می‌گیرد.

معاون اول قوه قضائیه فقر را زایده روابط ناعادلانه اجتماعی دانست و عنوان کرد: در نظام اسلامی سازکارهای برای فقرزدایی در دوران 34 ساله بعد از انقلاب انجام شده اما هنوز چهره فقر در جامعه بخاطر روابط ناعادلانه‌ای که سالهای طولانی در این جامعه ریشه دوانیده، پاک نشده است.

رئیسی با بیان اینکه کمیته امداد در جهت فقرزدایی تلاش می‌کند، گفت: کمک‌رسانی این نهاد تنها معطوف به داخل کشور نمی‌شود بلکه در رفع محرومیت مسلمانان در سایر کشورها نیز فعال است و نگاه کمیته امداد به این مسئله عالمی است نه وطنی.

وی به واحد حقوقی و معاضدت قضایی کمیته امداد اشاره کرد و ادامه داد: کمک کردن به کسانی که زبان حقوقی نمی‌دانند و پولی برای وکیل گرفتن ندارند بسیار مهم است.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه بخش حقوقی سازمان‌ها به خوبی از حقوق دستگاه‌ها دفاع نمی‌کنند، افزود: در این راستا حقوق دستگاه‌ها ضایع می‌شود اما واحد حقوقی انگیزه‌ای برای دفاع از منافع آن را ندارد و باید حقوقدانان در لایحه نویسی و استناد قوی برخورد کنند و کار را تا احقاق حق رها نکنند.

رئیسی با اشاره به اینکه بنای کمیته امداد بر دفاع حق است، تاکید کرد: برخی اوقات پیگیری مسئله حقوقی مددجویان از نان شب برایشان واجب‌تر است.

وی قناعت را یکی از سرمایه‌های مردم خراسان جنوبی عنوان کرد و گفت: مردم این استان با تولید بیشتر و مصرف کمتر به اقتصاد مقاومتی کمک می‌کنند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: فقر برخی جوامع به خاطر بی‌تحرکی است اما در این استان با وجود کمی نزولات آسمانی و شرایط اقلیمی ، مردم با قناعت در استفاده از آب زندگی خود را سپری می‌کنند.

رئیسی با بیان اینکه این استان با وجود مرزی بودن کمترین جرم و ناهنجاری اجتماعی را در کشور دارد، تصریح کرد: فرهنگ ملی و اعتقاد و باور خدایی مردم این منطقه رمز اصلی این امر است.