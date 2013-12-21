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۳۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۹

تجارتی خبر داد؛

25 ميليارد ريال تسهيلات خريد ماشين آلات كشاورزي به كشاورزان تالش اختصاص يافت

25 ميليارد ريال تسهيلات خريد ماشين آلات كشاورزي به كشاورزان تالش اختصاص يافت

تالش - خبرگزاری مهر: مدير جهاد كشاورزي تالش از اختصاص افزون بر 25 ميليارد ريال تسهيلات خريد ماشين آلات كشاورزي به كشاورزان طی سال جاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جابر تجارتي ظهر شنبه در جلسه کشاورزی تالش افزود: اين تسهيلات كه در قالب خريد انواع ماشين آلات كشاورزي شامل تراكتور، كمباين، مرزكش، وجين كن و نشا كار برنج است به كشاورزان تالش پرداخت خواهد شد.

وي همچنين اظهارداشت: سهولت در انجام كار كشاورزي، ارزان بودن هزينه كاشت، داشت، برداشت و همچنين بالا بردن راندمان كار از فوائد اصلي استفاده از ماشين آلات كشاورزي در عمليات این بخش است.

مدیر جهاد کشاورزی تالش به اهمیت مکانیزاسیون کشاورزی اشاره کرد و گفت: محصولات استراتژیک همچون برنج علاوه بر اهمیت در سبد غذایی مردم نقش مهمی در خودکفایی تولید دارند.

وی همچنین به نیاز بخش کشاورزی کشور به توسعه مکانیزاسیون اشاره کرد و افزود: برداشت مکانیزه باعث کاهش هزینه کارگری و همینطور افزایش حفاظت خاک خواهد شد.

تجارتی اظهارداشت: کاهش سختی کار کشاورزان در سایه کشاورزی مکانیزه سهولت در انجام عملیات برداشت را به همراه دارد.

کد مطلب 2199867

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