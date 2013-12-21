25 ميليارد ريال تسهيلات خريد ماشين آلات كشاورزي به كشاورزان تالش اختصاص يافت

به گزارش خبرنگار مهر، جابر تجارتي ظهر شنبه در جلسه کشاورزی تالش افزود: اين تسهيلات كه در قالب خريد انواع ماشين آلات كشاورزي شامل تراكتور، كمباين، مرزكش، وجين كن و نشا كار برنج است به كشاورزان تالش پرداخت خواهد شد.

وي همچنين اظهارداشت: سهولت در انجام كار كشاورزي، ارزان بودن هزينه كاشت، داشت، برداشت و همچنين بالا بردن راندمان كار از فوائد اصلي استفاده از ماشين آلات كشاورزي در عمليات این بخش است.

مدیر جهاد کشاورزی تالش به اهمیت مکانیزاسیون کشاورزی اشاره کرد و گفت: محصولات استراتژیک همچون برنج علاوه بر اهمیت در سبد غذایی مردم نقش مهمی در خودکفایی تولید دارند.

وی همچنین به نیاز بخش کشاورزی کشور به توسعه مکانیزاسیون اشاره کرد و افزود: برداشت مکانیزه باعث کاهش هزینه کارگری و همینطور افزایش حفاظت خاک خواهد شد.



تجارتی اظهارداشت: کاهش سختی کار کشاورزان در سایه کشاورزی مکانیزه سهولت در انجام عملیات برداشت را به همراه دارد.