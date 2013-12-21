اهتمام جدي شهرداري قم به توسعه حمل و نقل عمومي و فرهنگسازي

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبري در حاشيه همايش دوچرخه سواري عمومي و افتتاح رسمي خانه‌هاي دوچرخه در قم با تبريك هفته حمل و نقل و ترافيك اظهار كرد: در مجموعه مديريت شهري هر روز هفته حمل و نقل به يك موضوع اختصاص يافته است و امروز نيز به برگزاري همايش دوچرخه سواري اختصاص يافت.

وي افزود: سازمان فرهنگي و ورزشي و سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري قم اهداف و رسالت برنامه ريزي براي توسعه حمل و نقل عمومي اعم از پياده و دوچرخه سوار را دنبال كرده و بايد تلاش كنيم با توسعه هرچه بيشتر حمل و نقل عمومي و ارائه خدمات از سوي تاكسي‌، اتوبوس، ون و در آينده منوريل و مترو اين فرهنگ را تقويت كنيم.

شهردار قم با اشاره به تعداد خودروهايي كه هر روز به شبكه ترافيكي اضافه مي‌شود بيان كرد: تحقيقات محققان عرصه شبكه معابر نشان داده است كه هرچه خيابان‌ها را تعريض كرده و شبكه معابر را گسترش دهيم اگر قرار باشد مردم با خودروهاي شخصي در شهر تردد كنند پاسخگوي نياز مردم نخواهيم بود.

دلبري بيان كرد: بايد به سمت توسعه شبكه حمل و نقل عمومي رفته و انگيزه براي استفاده از خودروهاي شخصي را كم كنيم. در كشورهاي مختلف دنيا به گونه‌اي برنامه ريزي شده است كه بيشترين مسير به عابر پياده، دوچرخه و حمل و نقل عمومي اختصاص يافته است و وقتي سرنشينان خودروهاي شخصي مشاهده مي‌كنند در صورت استفاده از حمل و نقل عمومي با سهولت و سرعت بيشتري به مقصد مي‌رسند اين مسئله موجب مي‌شود كه انگيزه براي استفاده از حمل و نقل عمومي بيشتر شود.

وي گفت: متاسفانه يك لاين خيابان‌هاي ما به پاركينگ و باقي مسير به حمل و نقل شخصي اختصاص يافته و مسيري ويژه حمل و نقل عمومي نداريم؛ بايد مجموعه مديريت شهري برنامه ريزي لازم را داشته باشد و از سوي ديگر مردم نيز همكاري لازم را در اين زمينه داشته باشند تا بتوانيم در عرصه مديريت ترافيك به وضعيت مطلوبي دست يابيم.

شهردار كلانشهر قم بيان كرد: براي سال ۹۳ فرهنگ سازي و گسترش حمل و نقل عمومي را در دستور كار قرار دهيم و ايمن سازي مسير پياده رو و دوچرخه سواري مورد توجه جدي قرار خواهد گرفت و اميدواريم كه مسئولان نيز براي مسيرهاي كوتاه و ايام فراغت با دوچرخه و يا وسائل حمل و نقل عمومي در شهر تردد كنند.

شهرداري از طرح ساماندهي صنوف حمايت مي‌كند

شهردار قم در بازديد از روند اجرايي پروژه مركز تجاري جهان يدك گفت: سامان دادن صنوف در يك مكان كار بسيار ارزشمند و قابل تقديري است و هرچه اين كارها بيشتر انجام شود سود آن براي هم شهروندان و هم خود صنوف خواهد بود.

محمد دلبري با بيان اينكه فروش صنوفي كه در يك مركز متمركز باشند بيشتر خواهد شد، اظهار كرد: اين تفكر قديمي كه جمع شدن يك صنف در يك محل موجب مي‌شود رقيب به وجود آيد از بين رفته است و امروز شاهديم كه اين كار موجب افزايش فروش شده مي‌شود و بايد اين فكر در جامعه نهادينه شود.

شهردار قم با اشاره به اينكه كار ساماندهي ناشران آغاز شده است عنوان كرد: ساماندهي صنوف يكي از برنامه‌هايي است كه هم شهرداري و هم مجامع امور صنفي مصمم به انجام آن هستند.

وي با بيان اينكه وجود چنين پروژه‌هايي در سطح شهر قم بسيار مورد نياز است تصريح كرد: نياز به چنين مجموعه‌اي در جاده كاشان و نزديك جمكران احساس مي‌شود و قطعا مورد استقبال قرار مي‌گيرد.

دلبري افزود: براي اينكه سرمايه گذار انگيزه پيدا كند و توان و انرژي خود را به كار بگيرد شهرداري آماده است كمك‌ها و حمايت‌هاي لازم را داشته باشد.

وي بيان كرد: شهرداري آمادگي دارد در مورد صنوف ديگر نيز اين همكاري‌ها را انجام دهد تا با اين كار هم سرمايه گذاران فعال شوند و هم مجمع مديريت شهري نيز به اهداف خود برسد.

شهردار قم با بيان اينكه در ايجاد چنين پروژه‌هايي بايد تمام امكانات مد نظر قرار گرفته و تامين شود، گفت: در چنين پروژه‌هاي بايد پاركينگ به اندازه كافي لحاظ شود تا در آينده در روند آمد و شد مشكلي پيش نيايد.