ممنوعیت توزیع شیر طعم دار در مدارس/ 140 میلیارد تومان اعتبار توزیع شیر

داریوش احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: روند توزیع شیر در مدارس ابتدایی و متوسطه دوره اول، در بسیاری از استان‌ها از 9 آذر ماه به صورت نمادین آغاز شده و بتدریج با اعلام آمادگی شرکت‌های لبنی، توزیع شیر سالم مدارس انجام شده و در آخرین گزارش های دریافتی شیر در تمامی استان ها و مناطق حتی مناطق محروم نیز توزیع می شود.

وی نحوه توزیع شیر در مناطق محروم کشور گفت: شیر در این مناطق نیز توزیع می شود. تنها در برخی از مناطق صعب العبور گرمسیر که باید شیر استریل شده توزیع شود، روند اندکی طولانی شده که این موضوع نیز به دلیل برگزاری مناقصه برای خریداری کردن شیر استریل شده است.

احمدی در توضیح تفاوت شیر پاستوریزه و استریل شده، گفت: در برخی نقاط گرمسیری و صعب العبور ناگزیر باید از شیر استریل استفاده شود که این نوع شیر با توجه به بسته بندی خاص و فرایند تولید تقریبا صدتومان گرانتر از شیر پاستوریزه است و گرنه تفاوتی در کیفیت شیر وجود ندارد.

وی ادامه داد: تا پایان سال باید در مدارس ابتدایی و متوسطه اول 25 تا 26 نوبت شیر توزیع شود که روند توزیع بستگی به نوع خرید استان ها از شرکت های لبنی دارد.

اعتبار 140 میلیارد تومانی برای توزیع شیر تا پایان سال تحصیلی

رئیس اداره برنامه ریزی و نظارت شیر مدارس درباره اعتبار اختصاص داده شده برای توزیع شیر گفت: تاکنون 107 میلیارد تومان برای خرید و توزیع شیر اختصاص داده شده است. اما برای توزیع شیر تا پایان سال تحصیلی نیازمند اعتبار بیشتری هستیم که رئیس جمهور قول اختصاص 140 میلیارد تومان اعتبار دیگر را داده است و امیدواریم این اعتبار اختصاص داده شود.

احمدی درباره کیفیت توزیع شیر در مدارس کشور توضیح داد: شیر توزیعی در مدارس را از سالم ترین شیرهای موجود برابر شاخص‌های استاندارد توصیف کرد که فاقد هرگونه موادافزودنی است. دستگاه‌های نظارتی از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر کیفیت سلامت شیر از مبدا تا مقصد کنترل می کنند.

وی ادامه داد: شیر مدارس برای دانش آموزان تنها شیری است که سه بار نمونه برداری می شود. به این معنا که ناظران کیفی هم از شیر کارخانه، شیر توزیع شده در سطح مدرسه و شیر در مسیر حمل و نقل نمونه برداری می کنند تا هیچ شائبه ای در بحث کیفیت وجود نداشته باشد.

مدارس اجازه توزیع شیر طعم دار ندارند

به گفته احمدی، براساس دستورالعملهای صادره، استانها مجاز به توزیع شیر طعم دار یا دارنده موارد افزودنی در مدارس نیستند و در صورت مشاهده تخلف محسوب شده و قابل پیگیری است.

وی با اشاره به نقش شیر در استحکام استخوانها و تامین سلامت کودکان و نوجوانان و ارتقای فرهنگ مصرف شیر، افزود: تلاش می کنیم تا در صورت تامین اعتبار لازم تمامی دانش آموزان کشور تحت پوشش این طرح قرار گیرند.