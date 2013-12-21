توصیه های وزارت بهداشت در اربعین حسینی/ نظارت بر مراکز توزیع نذورات

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سيدرضا غلامي افزود: بازرسين بهداشت محيط سراسر كشور به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه به ويژه جلوگيري و كنترل بيماري‌هاي مرتبط با آب و غذا موظفند در محل‌هاي برگزاري مراسم اعم از هيئتها، مساجد، تكايا، حسينيه‌ها حضور داشته و بر نحوه توزيع نذورات نظارت داشته باشند.

وي ضمن تأكيد بر استفاده از آب سالم و لوله‌كشي جهت پخت و پز، تهيه چاي و شستشوي ظروف افزود: در تهيه تذورات بايد از مواد غذايي خام بسته‌بندي شده و مورد تائيد وزارت بهداشت استفاده شود. همچنين فراورده‌هاي گوشتي نيز بايد مورد تایيد سازمان دامپزشكي كشور باشد.

غلامي با توصيه بر استفاده از نمك‌هاي يددار تصفيه شده اضافه كرد: در تهيه نذورات از روغنهاي با ترانس پايين استفاده شود. حبوبات و غلات مورد استفاده فاقد نم و رطوبت و كپك‌زدگي باشند و در صورت استفاده از سبزي و ميوه به صورت خام، چهار مرحله سالم‌سازي، شامل پاك كردن، گندزدايي، انگل‌زدايي و شستشوي نهايي انجام شود.

معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت بر استفاده از ظروف يك بار مصرف برپايه گياهي جهت آب آشاميدني و بسته‌بندي مواد غذايي تاكيد كرد و گفت: غداي پخته شده بلافاصله پس از طبخ بايد مصرف شود.

غلامي در ادامه با اشاره به فصل سرما و استفاده از وسايل گرمازا در محل برگزاري مراسم مذهبي، بر ضرورت رعايت نكات ايمني به منظور جلوگيري از گازگرفتگي و آتش‌سوزي تأكيد كرد.