دمی با زائران پیاده حرم رضوی/ قدمهای آسمانی تا امام مهربانی

به گزارش خبرنگار مهر، همه ‌ساله با نزدیکی به شهادت امام رضا(ع) هموطنان ما از نقاط مختلف کشور برای زیارت امام رضا(ع) با پای پیاده به سمت ضریح این امام رئوف حرکت می‌کنند.

حسن عابدی، حسن کریم‌زاده و علی اصغر رضوی قطره‌ای از خیل این مشتاقان هستند که چهارمین سفر پیاده خود به مشهد مقدس را تجربه می‌کنند.

این سه نفر که از سفر کربلا در حال برگشتن هستند،این بار مسیر خود را از حرم تا حرم انتخاب کردند، یعنی از کربلا تا مشهد.

این سه نفر همه‌ساله در حین مسیر رفت و برگشت خود برای زیارت و کمی استراحت در امامزاده عباس (ع) ساری حضور پیدا می‌کند و امسال هم با ایجاد «طرح قدم‌های آسمانی تا امام مهربانی» در این امامزاده اسکان گرفتند.

حسن عابدی که به همراه دو نفر از دوستانش حسن کریم زاده و علی اصغر رضوی پای در کاروان حرم تا حرم گذاشته اند، از شیرینی های این سفر می گوید.

وی که تاکنون سه سفر پیاده به کربلای معلی داشته است، می گوید: این چهارمین سفری است که با پای پیاده در حال رفتن به پابوس امام رضا (ع) هستیم.

عابدی افزود: دو هفته گذشته کربلا بودیم و از کربلا تصمیم گرفتیم مستقیم به زیارت امام رضا (ع) برویم و روز شهادت امام رضا(ع) را در پابوسی این امام عزاداری کنیم.

این زائر حرم رضوی درباره هدفش برای زیارت به امام رضا (ع) با پای پیاده عنوان می کند: فقط به عشق امام حسین(ع) و امام رضا (ع) این سفر را با پای پیاده انتخاب کردیم و می خواهیم به تمام جهان ثابت کنیم که ما شیعیان عاشق امامان معصوم خود هستیم.

وی افزود: برای رسیدن به ضریح امام رضا(ع) از شهرهای بابل، قائمشهر، ساری، گرگان، آشخانه، شیروان، چناران، قوچان و مشهد عبور می‌کنیم.

عابدی در پاسخ به اینکه از مرز ایران و عراق تا به اینجا از کدام شهرها عبور کردید، از مرز مهران تا به اینجا از شهرهای کرمانشاه، ایلام، همدان،ساوه،تهران،امامزاده هاشم،آمل، بابل، قائمشهر و ساری عبور کردیم.

وی اظهار داشت: از کربلا تا به اینجا 25 روز طول کشید تا به اینجا بیایم و در بابل یک هفته استراحت کردیم و تعداد ما 6 نفر بود و سه نفر به دلیل آسیب‌دیدگی شدید پا نتواستند ما را تا مشهد همراهی کنند.

عابدی درباره اینکه هزینه مسیر رفت و برگشت را از کجا تأمین می‌کنید، گفت: بیشتر هزینه را خودمان پرداخت می‌کنیم و برعهده خودمان است، اما در بعضی از شهرها افراد خاص و خیرینی هستند که در امر این سفر به من کمک می‌کنند.

این زائر حرم رضوی عنوان کرد: از جوانان می‌خواهیم این راهی که ما رفتم را آنها نیز ادامه دهند و در این سفر ضرر مالی یا جسمی وجود ندارد.

وی درپاسخ به اینکه روزی چند کیلومتر پیاده‌روی می‌کنید، گفت: بستگی به آب و هوا دارد اگر هوا خوب باشد روزی 60 کیلومتر پیاده‌روی می‌کنیم و اگر هوا نامناسب باشد روزی 50 کیلومتر راه می رویم، در بعضی از روزها 40 کیلومتر هم راه می‌رویم.

عابدی در پاسخ به اینکه، تاکنون در مسیر راه به بارش باران و سرما هم برخورد کردید، گفت: به باران و برف هم برخورد کردیم، از مرز مهران در حال برگشت بودیم در سه نقطه به باران شدید برخورد کردیم که در یک روز 27 کیلومتر راه آمدیم، امسال بعد از اینکه از جاده هراز گذشتیم برف آمد و خدا را شکر به برف و کولاک برخورد نکردیم.

این زائر حرم حسینی به خاطره اش از سفر کربلا اشاره می کند و می گوید: امسال از کربلا رفتیم نجف و دو روز نجف بودیم و از نجف تا کوفه 12 کیلومتر راه بود که به آنجا پیاده رفتیم، از نجف تا کربلا 84 کیلومتر راه بود که شش نفر بودیم صبح ساعت شش حرکت کردیم و ساعت یک شب رسیدیم پابوس امام حسین(ع) در بین مسیر چندین بار ماموران جلوی ما را می‌گرفتند و پاسپورت می‌خواستن که ما هم نشانشان می‌دادیم.

12 امامزاده در مازندران میزبان کاروان قدمهای آسمانی تا امام مهربانی است.