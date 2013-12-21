مدیریت مدبر در سوسنگرد وجود ندارد

حجت الاسلام والمسلمین احمد ساری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متاسفانه مسئولان محلی هیچ گونه ارتباطی با امام جمعه سوسنگرد ندارند.



وی افزود: این مسئولان در تشکیل جلسات مربوط به مسائل فرهنگی، امام جمعه را در جریان فعالیت های خود قرار نمی دهند.



امام جمعه سوسنگرد درباره سوء مدیریت در شهرستان سوسنگرد تصریح کرد: در این شهرستان ما با مشکل عدم مدیریت مدبر روبرو هستیم و این موضوع برای ما مشکل آفرین شده است و در این راستا از رئیس جمهور و استاندار خوزستان انتظار داریم تا در این رابطه تدبیری بیاندیشند.



ساری اصل عنوان کرد: مردم ما متعهد و ولایت مدار و نسبت به نظام جمهوری اسلامی علاقه خاصی دارند و به همین منظور مسئولان باید نسبت به رفع مشکلات مردم از جمله مشکلات جوانان سرعت عمل به خرج دهند.



به گفته وی، نیاز است که مسئولان توجه بیشتری به موضوعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوانان این شهرستان داشته باشند.