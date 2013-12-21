به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عبدالحسینی رئیس بیمارستان فوق تخصصی رضوی، دریافت گواهینامه بین‌المللی اعتباربخشی ACI از کشور کانادا را مورد اشاره قرار داد و گفت: یکی از نقاط ضعف درمان ما حضور کمرنگ سلامت در بحث گردشگری است و چند سالی است که با کمک وزارت بهداشت و انجمن خدمات سلامت ایران به دنبال ورود به بحث گردشگری رفته‌ایم.



وی ادامه داد: به همین منظور برای حضور در صحنه بین‌المللی نیازمند کسب گواهینامه‌های بین‌المللی بودیم که توانستیم ظرف یک سال، اعتبارنامه بین‌المللی کیفیت و خدمات بیمارستانی را از کشور کانادا دریافت کنیم. با دریافت این گواهینامه اولین بیمارستان در سطح خاورمیانه و دومین بیمارستان در اولین حضور در دنیا معرفی شده‌ایم.



عبدالحسینی ادامه داد: بیمارستان فوق تخصصی رضوی تحت حمایت آستان قدس رضوی بالاترین امکانات تخصصی را ارائه می‌کند و تاکنون 70 کنگره تخصصی در سطح جهان برپا کرده است و در ارزیابی ACI کانادا در زمینه تکریم بیماران تجهیزات پزشکی به روز، جراحی، ارائه دارو توانسته پس از کشور اسلوانی رتبه اول را در منطقه در اولین حضور خود به دست آورد.



وی با اشاره به اینکه در بحث گردشگری سلامت بیمارستان رضوی به تنهایی جوابگوی بیماران نیست، گفت: به دنبال آن هستیم تا بیمارستان‌های متعددی را در سراسر کشور در این عرصه فعال کنیم تا گواهینامه لازم را بگیرند و توریسم سلامت پذیرش کنند.



عبدالحسینی افزود: متأسفانه در حال حاضر شاهد ورود دلالان در عرصه توریسم سلامت هستیم. این افراد بیمار را به بهانه پذیرش در بیمارستان‌های تخصصی و مدرن به کشور می‌آورند و با آنها قرارداد امضا می‌کنند اما در واقع به بیمارستان‌هایی می‌برند که کیفیت لازم را ندارند و زمانی که دچار عوارض می‌شوند سازمانی جوابگوی آنها نیست و در نتیجه این بیماران کیفیت ارائه خدمات را در کشور نامناسب ارزیابی می‌کنند. ما به دنبال نظارت بر این بخش هستیم.



رئیس بیمارستان فوق تخصصی رضوی گفت: در زمینه نازایی، ارتوپدی، قلب، جراحی پلاستیک و چشم بیمارانی را از کشورهای تاجیکستان، ارمنستان، ترکمنستان، اکراین، کویت، امارات، بحرین و عربستان را شاهد هستیم که برای درمان به کشور مراجعه می‌کنند.



وی افزود: بین 30 تا 50 بیمار خارجی ماهانه به بیمارستان رضوی مراجعه می‌کنند که با تعرفه درمانی کشور ما درمان می‌شوند.



وی گفت: با سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت در حال رایزنی هستیم تا هزینه‌ها به شکل رقابتی در بیمارستان‌های کشورهای مختلف درآید تا بیماران پس از مشاهده کیفیت بیمارستان‌ها آن را به راحتی در هر کشوری انتخاب کنند.



وی، تحریم‌ها را در ارائه خدمات درمانی این بیمارستان بی‌اثر دانست و گفت: توانستیم با مشکلات مقابله کنیم به طوری که کشورهای اروپایی خودشان خواهان برپایی کنگره در ایران هستند.



عبدالحسینی ادامه داد: در بخش CIP و VIP به بیماران خدمات جنرالی داده می شود که هزینه یکسانی دارد اما هتلینگ آنها متفاوت است.



وی با اشاره به اینکه گواهینامه اعتباربخشی کانادا هر سه سال تمدید می‌شود، گفت: مشکلات حمل و نقل، دریافت ویزا و بحث تبلیغات از مشکلات پیش روی گردشگری سلامت است اما با این وجود به دنبال آن هستیم تا خدمات بهتری را برای این متقاضیان ایجاد کنیم.



وی گفت: از اقداماتی که قرار است انجام شود، این است که هزینه‌های هتلینگ را کاهش داده و به دنبال افزایش همکاری‌های بین بخشی در وزارت بهداشت، سازمان گردشگری و وزارت امور خارجه در رابطه با بسترسازی گردشگری سلامت کشور داشته باشیم.



بیمارستان فوق تخصصی رضوی در مدت 7 سال از تاریخ راه‌اندازی آن توانسته به عنوان اولین بیمارستان در منطقه و دومین بیمارستان در دنیا درجه پلاتینیوم را دریافت کند.



سازمان اعتبارسنجی کانادا (ACI) در زمینه اعتباربخشی به خدمات بهداشتی درمانی در سطح جهان فعالیت می‌کند و با 55 سال سابقه مورد تأیید سازمان‌های بین‌المللی استاندارد است. تاکنون تنها یک بیمارستان در کشور اسلووانی توانسته بود در نخستین ارزشیابی به این درجه نائل شود.

