روسای دانشگاه های آزاد اسلامی بدون رتبه دانشیاری تغییر می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد رنجبر در مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و قدیم دانشگاه آزاد اسلامی همدان، عنوان کرد: بر پایه اساسنامه جدید همه روئسای دانشگاه های آزاد اسلامی کشور باید دارای رتبه دانشیاری باشند.

وی ادامه داد: با وجود اینکه در دانشگاه های آزاد کشور دانشیار بسیار کم داریم اما بر اساس اساسنامه روسای دانشگاه های آزاد اسلامی که دانشیار نباشند در کل کشور تغییر خواهند کرد.

رنجبر اظهار داشت: ریاست جدید دانشگاه سیاست این مجموعه را میانه روی و اعتدال می داند و معتقد است باید فراجناحی عمل کرد. توسعه فیزیکی در دانشگاه باید محدود شود و به توسعه علمی و پژوهشی تبدیل شده و در راستای کیفی شدن دانشگاه قدم برداشت.

وی افزود: سیاست جدید دانشگاه میانه روی است و خطر قرمز در دانشگاه تنها خط قرمز های مربوط به رهبری است و اساتید و دانشجویان باید در دانشگاه احساس آرامش نسبی کنند.

علیرضا رضایی رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی همدان نیز در مراسم تودیع خود از سمت ریاست دانشگاه آزاد اسلامی همدان، عنوان کرد: هدف اصلی ام در این مدت خدمت در این مسئولیت کیفی سازی آموزش وپژوهش بوده است و این دانشگاه نیاز فوری به کیفی سازی دارد. نیاز به افزایش رشته های تحصیلات تکمیلی احساس می شود و گلوگاه دانشگاه را می توان تاسیس رشته های جدید در آن بیان کرد.

رضایی اظهار داشت: موفق شدیم پرونده 40 رشته جدید را در دانشگاه تشکیل دهیم و 20 رشته جدید را نیز در دست ارائه داریم که اگر نیمی از آنها هم محقق شود تحول بزرگی در دانشگاه روی خواهد داد.