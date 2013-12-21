مجمع رزمندگان در مازندران تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی پیش از ظهر شنبه در نشست با هیات رزمندگان مازندران با اشاره به اینکه باید در مرکز استان مازندران مجمع رزمندگان مرکب مذهبی و فرهنگی از همه آحاد جامعه تشکیل شود، گفت: خاصیت مرکز استان این است که شهرستانهای دیگر از آنها خط و الهام بگیرند نه عکس آن اجراشود و این نگرانی ماست.

وی با بیان اینکه در استان هیات های بسیاری داریم، اظهارداشت: با توجه به تعداد زیاد هیات ها در استان، متاسفانه آنطوریکه باید مسائل را درک کنند، خیلی اندک است.

وی با اعلام اینکه به برخی از خانواده های شهدا، که حسینیه شهدا محور برای تصمیم گیریها و هیات ها باشد، خواستارشد: خانواده شهدا این حسینیه را برای جلسات انقلابی، غیر انقلابی و راه اندازی دسته های عزاداری توسعه دهند که این امر محقق ند.

آیت الله طبرسی با بیان اینکه در ابتدا سپاه در مرکز بود و در ساری تشکیلات نداشت، گفت: با خریداری زمین باغبان در ساری همه اقدامات برای سپاه انجام شد و هم اکنون یک تشکیلات قوی برای ارائه محتوی به سپاه نیاز دارد.

امام جمعه ساری با اشاره به اینکه باید راس هرم هیات ها را مهم شمرد و جایگاه آن را حفظ کنید، اذعان داشت: باید یک جایگاهی تشکیل دهید که بتواند به جمع آوری تمام هیات ها، همچنین حضور فعال در دینی، سیاسی و انقلابی و شامل که همه را در خود نگه داشته باشد.

آیت الله طبرسی با بیان اینکه هیات ها باید با حفظ انقلاب، ارزشهای دینی و انجام خواسته های مردم بتوانند یک هیات کامل و جامع تشکیل دهید، افزود: باید هیات ها را تقویت و با فکر و اندیشه انقلاب اسلامی را حفظ کنید.

وی بیان کرد: انتقال و جا انداختن فرهنگ شهدا و جبهه به تسل های دیگر فقط بصورت عینی امکانپذیر است.

وی از هیات رزمندگان اسلام خواستار تشکیل یک هیات در مرکز استان برای الهام گرفتن شهرهای دیگر شد.

نماینده ولی فقیه در مازندران با انتقاد از برخی مداحان که به دروغ و خرافات، می پردازند و اهل بیت را فدای اشک مردم می کنند، اظهار داشت: هیات رزمندگان اسلام باید به این مسئل سر وسامان دهد.