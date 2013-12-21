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۳۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۷

شب اربعین

"مادر مهر" به تلويزيون می‌آيد/ روایت تلاش زنان در پشت‌جبهه‌

"مادر مهر" به تلويزيون می‌آيد/ روایت تلاش زنان در پشت‌جبهه‌

مستند 24 دقیقه‌ای "مادر مهر" كه به تهیه‌کنندگی محمد عبداللهی و کارگردانی رضا فرهمند در سیمای مرکز خراسان رضوی تولید شده است، از شبكه مستند سيما پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند "مادر مهر" ترسیم تصویر زن در انقلاب و دفاع مقدس است و تلاش بانوان در پشت جبهه برای مقابله با دشمن و استعانت گرفتن آنان از حضرت امام رضا (ع)  را روایت می کند.

موضوع این مستند درباره زندگی مادر و همسر شهید ماشاء الله نیکفرد است که سال ها توانمندی جسمانی اش را برای انقلاب و جنگ تحمیلی و دفاع مقدس گذاشت و پس از شهادت، فرزندش خانه‌اش را تبدیل به حسینیه کرد و هر سال میزبان عزاداران ابا عبدالله (ع) است.

در این مستند بازسازی شده داوود رحمانی مسئول تصویر و صدا، محمد عبداللهی و نجمه رستمی تحقیق و جمع آوری اطلاعات و علی میرزایی تدوینگر بوده‌اند.

"مادر مهر" یكشنبه، اول دی ماه و به مناسبت شب اربعین حسینی ساعت 23 از برنامه "فانوس" شبكه مستند سیما پخش می شود.
 

کد مطلب 2199951

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