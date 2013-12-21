به گزارش خبرنگار مهر، مستند "مادر مهر" ترسیم تصویر زن در انقلاب و دفاع مقدس است و تلاش بانوان در پشت جبهه برای مقابله با دشمن و استعانت گرفتن آنان از حضرت امام رضا (ع) را روایت می کند.

موضوع این مستند درباره زندگی مادر و همسر شهید ماشاء الله نیکفرد است که سال ها توانمندی جسمانی اش را برای انقلاب و جنگ تحمیلی و دفاع مقدس گذاشت و پس از شهادت، فرزندش خانه‌اش را تبدیل به حسینیه کرد و هر سال میزبان عزاداران ابا عبدالله (ع) است.

در این مستند بازسازی شده داوود رحمانی مسئول تصویر و صدا، محمد عبداللهی و نجمه رستمی تحقیق و جمع آوری اطلاعات و علی میرزایی تدوینگر بوده‌اند.

"مادر مهر" یكشنبه، اول دی ماه و به مناسبت شب اربعین حسینی ساعت 23 از برنامه "فانوس" شبكه مستند سیما پخش می شود.

