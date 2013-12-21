توسعه پایدار استان کرمانشاه با تلاش اعضای شورا امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر مطاعی ظهر شنبه در جلسه انتخاب هیات رئیسه شورای اسلامی استان کرمانشاه که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: هدف همه ما باید خدمت به مردم و توسعه، عمران و آبادانی این دیار باشد.

وی اعضای شوراها را نمایندگان و وکلای مردم دانست و خطاب به آن ها گفت: شما باید شبانه روز به فکر حل مشکلات موجود و تلاش و خدمت صادقانه به مردم باشید چرا که آن ها به شما اعتماد و به شورای شهر فرستاده اند.

مطاعی خاطرنشان کرد: اعضای شورا در موقعیت و جایگاه حساسی قرار گرفته اند و باید با درک این موقعیت و جایگاه شرایط لازم و مطلوب برای برون رفت از مشکلات را پیدا و با برنامه ریزی مناسب اقدامات عملی را برای حل آن ها به کار گیرند.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه افزود: در این میان اعضای شورای اسلامی استان از موقعیت حساس تری برخوردار بوده و باید متوجه و آگاه باشند که نقش آن ها در جایگاه جدیدشان نقشی فرا منطقه ای است و نماینده تنها یک شهر نیستند بلکه به عنوان نماینده کل استان باید تلاش کنند.

مطاعی یادآور شد: اعضای شورای اسلامی استان کرمانشاه نماینده جمعیتی دو میلیون نفری هستند و باید متوجه باشند که مطالبات از آن ها افزایش یافته و نیاز به کار و تلاش بیشتری است.

وی همچنین به انتخابات ریاست شورای اسلامی استان اشاره کرد و گفت: استانداری هیچ اعمال نظری در این انتخابات ندارد و اختیارات را کاملا به خود اعضای شورای اسلامی استان واگذار کرده تا آن ها با رای گیری رئیس و نایب رئیس شورا را برگزینند.

مطاعی در پایان از اعضا خواست تا با دیدی فرا منطقه ای رئیس جدید شورا را انتخاب و با تلاش و پشتکار مضاعف زمینه های لازم برای توسعه ماندگار استان را فراهم کنند.