راه اندازی اورژانس بیمارستان شهدای بناب ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقری بنابی شنبه درحاشیه بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از بیمارستانها و امکانات بهداشتی و درمانی شهرستان بناب تصریح کرد: بیمارستان شهدای بناب بدلیل داشتن بدهی های سنگین درحال ورشکستگی است و متأسفانه درگذشته برای تجهیز این بیمارستان ازمحل درآمدهای آن هزینه شده و سبب بوجود آمدن بدهی سنگین شده است.

نایب رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی همچنین با تاکید بر لزوم استفاده از افراد متخصص و کاربلد در زمان جذب نیروهای جدید برای بخش بهداشت و درمان گفت: ضروری است از جذب و استخدام نیروها از طریق روابط و سفارشات جداً پرهیز شود.

حجت الاسلام باقری بنابی راه اندازی نشدن اورژانس بیمارستان شهدای بناب را از مشکلات اساسی این بیمارستان برشمرد و تصریح کرد: نبود اورژانس در بیمارستان قطعاً مراجعین و بیماران را با مشکلات زیادی روبرو خواهد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن انتقاد از عدم راه اندازی بخشهای مختلف تخصصی در بیمارستان بناب، بر تجهیز و راه اندازی آشپزخانه بیمارستان شهدای بناب نیز تأکید کرد و با اشاره به نارضایتی مردم و مراجعه کنندگان از نحوه برخورد کارکنان بیمارستان، خواستاربرگزاری کلاسهای آموزشی تخصصی برای نیروهای شاغل دربیمارستان شد.

حجت الاسلام باقری بنابی در پایان با اشاره به انجام یافتن اقدامات مربوط به راه اندازی دانشکده پزشکی برضرورت تسریع درراه اندازی دانشکده پزشکی بناب تأکید کرد.