بودجه پژوهش باید برای تولید علم مفید هزینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله موسوی بهار پیش از ظهر شنبه در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر استان همدان اظهار داشت: کشور ایران در سال های 2011 و2012 و2013 رتبه های بالای علمی را در جهان و منطقه کسب کرده که کسب چنین رتبه هایی ماحصل تلاش پژوهشگران در سال های گذشته بوده اما در حال حاضر با انقباض بودجه ها در حوزه پژوهش این موضوع نگران کننده است که آیا باز هم این رتبه ها کسب می شود.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی با 15 درصد شهم تولید علم رتبه نخست در کشور را به خود اختصاص داده است، بیان داشت: آنچه که در تولید علم و پژوهش مورد اهمیت بوده این است که بتوان از علم در راستای حل مشکلات و مسائل موجود در جامعه استفاده کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه تبدیل علم به فن آوری از موارد دیگر مورد توجه در تولید علم است، ابراز داشت: گام بعدی در تولید علم و انجام پژوهش های کاربردی تبدیل علم به ثروت در کشور بوده که از اهمیت بالایی در راستای توسعه کشور برخوردار است.

موسوی بهار در ادامه افزود: کشور ایران در زمینه تولید علم طی سال 2011 در جهان رتبه 20 را داشت و کشورترکیه رتبه 11 را کسب کرده بود که این رقم در سال 2012 در ایران به 16 و در ترکیه به 18 رسید.

وی ادامه داد: از میان 57 کشور اسلامی ایران، ترکیه، مالزی با رتبه های 16،18 و 28 در میان 30 کشور برتر تولید کننده علم قرار دارند و در سال 2013 نیز ایران با فاصله خوبی از ترکیه به رتبه 15 دست یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه بیشترین مقاله ارجاع شده، به حوزه پزشکی در کشور مربوط است،عنوان داشت: علوم پزشکی با 15 درصد سهم تولید علم در کشور رتبه برتر را به خود اختصاص داده که شامل 11 درصد شیمی، 8 درصد کشاورزی و 9 درصد بیولوژی است.

67 درصد اعتبارت پژوهشی دولتی است

موسوی بهار با اشاره به اینکه 86 درصد مقالات اندکس شده مربوط به وزارت بهداشت است، بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی همدان در میان 24 دانشگاه تیپ دو رتبه پنجم پژوهش را کسب کرده و امسال به دانشگاه های تیپ یک پیوسته و در حال حاضر با 8 دانشگاه تیپ یک کشور رقابت دارد.

وی با بیان اینکه در سال 88، سه هزار میلیارد تومان صرف پزوهش در کشور شده است، ابراز داشت: در بودجه 92 برای پژوهش تغییری انجام نشده و رشد بودجه پژوهش از سال 88 تا کنون دو درصد بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه بودجه تعلق گرفته به حوزه پژوهش باید دراستای تولید علم مفید در جامعه هزینه شود، اظهار داشت: متاسفانه بخش خصوصی در سرمایه گذاری در امور پژوهشی وارد نشده و از سرمایه گذاری در این حوزه امتناع می کند و 67 درصد اعتبارات تخصیص داده شده به پژوهش دولتی است.

68 پژوهشگر برتر استان همدان تجلیل شدند

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز در این برنامه با بیان اینکه در این همایش از 68 نفر از پژوهشگران برتر استان تجلیل می شود، ابراز داشت: برای انتخاب هر کدام از پژوهشگران شاخص های مختلفی مانند طرح تحقیقاتی خاتمه یافته، مقاله علمی و کتاب تالیفی مد نظر قرار گرفته است.

سعید بشیری اظهار داشت: 68 پزوهشگر برتر شامل 17 فن آور برتر و 51 پژوهشگر برتر بوده که از بین 51 نفر، 36 نفر از دانشگاه های استان و 14 نفر از دستگاه های اجرایی و یک نفر پیشکسوت هستند و هر کدام بر مبنای شرایط خاص توسط کمیته های علمی و ارزیابی و کمیته فن آوران انتخاب شدند.