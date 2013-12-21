بزرگداشت غزنه و تجلیل از محمد واصف باختری در هفتمین جشنواره قند پارسی

محمد سرور رجایی، مسئول خانه ادبیات افانستان در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان مهلت دریافت آثار برای شرکت در هفتمین جشنواره ادبی قند پارسی اظهار داشت: استقبال از این جشنواره در این دوره قابل توجه بود و در مدت فراخوان جشنواره بیش از 300 اثر را در زمینه شعر و داستان دریافت کردیم که البته هنوز دسته‌بندی نشده است و بر اساس پیش‌بینی ما تا پایان مهلت دریافت آثار که امروز خواهد بود، تعداد آثار دریافتی افزایش نیز خواهد داشت.

وی با اشاره به بخش‌های این جشنواره گفت: جشنواره هفتم قند پارسی که ویژه تولیدات ادبی مهاجران افغان در ایران است، در دو بخش شعر و داستان شامل شعر کلاسیک و نو و نیز داستان بلند و کوتاه به داوری آثار خواهد پرداخت.

رجایی همچنین با اشاره برنامه برگزاری بزرگداشت‌های ادبی در این جشنواره همانند سال‌های قبل خبر داد و گفت: در این دوره از جشنواره قند پارسی بزرگداشت محمدواصف باختری از چهره‌های مطرح شعر معاصر افغانستان و شعر فارسی ‌زبان برگزار می‌شود و سعی می‌کنیم جایگاه ادبی او را در چند کشور فارسی زبان مورد توجه قرار دهیم.

مدیر خانه ادبیات افغانستان در ادامه تصریح کرد: اختتامیه این جشنواره دو روزه در اسفندماه برگزار می‌شود. برنامه ما نیز برگزاری این مراسم در دوم و سوم اسفند و یا سوم و چهارم اسفند است. با توجه به اینکه سوم اسفند ماه سالروز قیام مردم شهر کابل علیه حکومت کمونیستی است، سعی داریم تا حتما این روز در مراسم اختتامیه ما باشد.

وی تصریح کرد: در افتتاحیه این همایش دو روزه، ادبیان و استادانی از ایران و افغانستان حضور خواهند داشت و شاعران جوان در دو مرحله به شعرخوانی خواهند پرداخت. همچنین بخش ویژه‌ای نیز برای شعرخوانی شاعران جوان افغانستان برپا خواهد شد.

رجایی همچنین از برگزاری مراسمی در این همایش دو روزه به منظور بزرگداشت شهر غزنی که در سال 2013 به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شده است، خبر داد.