نوسازی ناوگان راهداری آذربایجان غربی 30 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران سن ناوگان راهداری آذربایجان غربی را بیش از شش برابر استانداردهای کشوری دانست و افزود: حدود 30 میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی ناوگان و رسیدن به حد استاندارد های ملی اعتبار نیاز است.

وی سن ناوگان راهداری آذربایجان غربی در حال حاضر را بیش از 30 سال عنوان و با بیان اینکه بر اساس استانداردهای ملی این رقم تنها پنج سال است، اظهار داشت: این وضعیت در اغلب استانهای کشور حاکم بوده که نیازمند برنامه ریزی در سطح ملی برای رفع این مشکل هستیم.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی مشکل اصلی در حوزه راهداری جاده ای را در بسیاری از موارد کمبود اعتبارات کم دانست و با اشاره به اینکه در این راستا امسال بسیار کمتر از میزان ابلاغی بودجه، تخصیص یافته، ادامه داد: میزان ابلاغی بودجه امسال 600 میلیارد ریال است.

محبت خواه با بیان اینکه این در حالی است که تنها 120 میلیارد ریال تخصیص یافت که با این ارقام در حوزه های راه، مسکن، زیربنایی و شهرسازی نمی توان اقدام عملی قابل توجهی کرد، ادامه داد: در حال حاضر طرح اجرای ایستگاههای راه آهن نقده و ارومیه از 70 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

وی با بیان اینکه برای اتمام این پروژه در سال 93 نیازمند تخصیص اعتباری بالغ بر سه هزار و 450 میلیارد ریال هستیم، عنوان کرد: در صورت عدم تامین اعتبار مورد نیاز برای افتتاح آن در سال آینده با مشکل روبه رو شده ولی تا کنون برای اجرای این پروژه اعتباری بیش از دو هزار و 400 میلیارد ریال هزینه شده است.