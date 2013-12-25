راه اندازی مرکز پیشگیری از قصور پزشکی/ سرعت رسیدگی به شکایات پزشکی

دکتر علیرضا زالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هدف اين مركز به حداقل رساندن زمينه بروز خطاي پزشكي با يك نگاه جامع و سيستماتيك است.

وی با اشاره به تدوین و ابلاغ منشور اخلاقي هيئتهاي انتظامي نظام پزشكي سراسر كشور، افزود: برای همراهي بيشتر با وزارت بهداشت، به همه سازمانهاي پزشكي اين اخطار داده شد كه در همه ابعاد نظارتي با معاونان درمان دانشگاههای علوم پزشکی همكاری نزديکی داشته باشند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در ادامه به تشریح اقدامات نظام پزشکی در دوره جدید برای مدیریت سازمان اشاره کرد و گفت: استقرار 198 دادستان انتظامی در سراسر كشور، و صدور حكم 2400 نفر از اعضاي هيئت بدوي، از جمله اقدامات مدیریت جدید نظام پزشکی در 3 ماه گذشته بوده است. در برخي از استانها براي ايجاد سرعت به فرآيند رسيدگي به شكايات، هيئتهاي بدوي و تجديد نظر را به دو يا سه هيأت افزايش داديم. علاوه بر افزايش دادياران كشور، بالغ بر 455 نفر از پزشكان خوشنام و پيشكسوت كه مورد وثوق آحاد جامعه هستند در شهرستان‌ها، در كسوت هيأت تجديد نظر مستقر شدند.

زالی گفت: بالغ بر 6 هزار كارشناس در سراسر كشور، در كسوت هيئتهاي انتظامي يا دادياري به كمك سازمان نظام پزشكي مي‌آيند، كه معمولاً افرادي هستند كه از سوابق درخشان علمي برخوردار بوده و مورد وثوق و اعتماد مردم هستند. همچنين در اين راستا ازظرفيت‌هاي انجمن‌هاي علمي و تخصصي براي رسيدگي به شكايات استفاده شد.