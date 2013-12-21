امسال 90 تن عسل در سياهكل توليد شد/ لزوم توسعه صنعت زنبورداری

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد كوهستاني ظهر شنبه در جلسه کشاورزی سیاهکل افزود: هم اکنون 336 زنبوردار با داشتن بيش از 10 هزار و 380 كندوي زنبور عسل سنتي و مدرن در حال توليد اين محصول مهم در بخش هاي مركزي، ديلمان و پيركوه هستند.

وی همچنین با بیان اینکه زنبورداری و تولید عسل یک صنعت سبز و سنتی ولی اشتغالزا در استان است، اظهارداشت: میزان اشتغالزایی ناشی از این صنعت بسیار بالا است و رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.

مدیر جهاد کشاورزی سیاهکل گفت: صنعت زنبور عسل در خصوص افزایش کمی و ارتقای کیفی محصولات کشاورزی نقش ارزنده ای دارد و شاید کمتر صنعتی از چنین نقش و اهمیت قابل توجهی برخوردار باشد.

وی افزود: زنبورعسل حافظ اکوسیستم است و اگر این موجود به ظاهر کوچک نباشد مشکلات فراوانی ایجاد می شود که این امر اهمیت زنبورداری و ضرورت ارتقای این صنعت را بیش از پیش آشکار می کند.

کوهستانی اظهارداشت: پرورش زنبور عسل در درجه نخست به دلیل نقش آن در بازده اقتصادی از طریق گرده افشانی و احیای محیط زیست و افزایش محصولات کشاورزی است و تولید عسل، موم، ژله رویان، بره موم، زهر زنبور و غیره در درجات بعدی اهمیت قرار دارند.