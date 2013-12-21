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۳۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۱

کوهستانی:

امسال 90 تن عسل در سياهكل توليد شد/ لزوم توسعه صنعت زنبورداری

امسال 90 تن عسل در سياهكل توليد شد/ لزوم توسعه صنعت زنبورداری

سیاهکل – خبرگزاری مهر: مدير جهاد كشاورزي سياهكل به تولید افزون بر 90 تن عسل از سوی زنبورداران اين شهرستان طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد كوهستاني ظهر شنبه در جلسه کشاورزی سیاهکل افزود:  هم اکنون 336 زنبوردار با داشتن بيش از 10 هزار و 380 كندوي زنبور عسل سنتي و مدرن در حال توليد اين محصول مهم در بخش هاي مركزي، ديلمان و پيركوه هستند.

وی همچنین با بیان اینکه زنبورداری و تولید عسل یک صنعت سبز و سنتی ولی اشتغالزا در استان است، اظهارداشت: میزان اشتغالزایی ناشی از این صنعت بسیار بالا است و رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.

مدیر جهاد کشاورزی سیاهکل گفت: صنعت زنبور عسل در خصوص افزایش کمی و ارتقای کیفی محصولات کشاورزی نقش ارزنده ای دارد و شاید کمتر صنعتی از چنین نقش و اهمیت قابل توجهی برخوردار باشد.

وی افزود: زنبورعسل حافظ اکوسیستم است و اگر این موجود به ظاهر کوچک نباشد مشکلات فراوانی ایجاد می شود که این امر اهمیت زنبورداری و ضرورت ارتقای این صنعت را بیش از پیش آشکار می کند.

کوهستانی اظهارداشت: پرورش زنبور عسل در درجه نخست به دلیل نقش آن در بازده اقتصادی از طریق گرده افشانی و احیای محیط زیست و افزایش محصولات کشاورزی است و تولید عسل، موم، ژله رویان، بره موم، زهر زنبور و غیره در درجات بعدی اهمیت قرار دارند.

کد مطلب 2200008

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