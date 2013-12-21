روزانه 300 هزار نفر توسط رانندگان تاکسی در قزوین جابجا می شوند

مصطفی کاشی پز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: استفاده از وسایل عمومی در جابجایی های درون شهری در کاهش هزینه های مردم نقش مهمی دارد و سهولت در رفت و آمدها را نیز بدنبال خواهد داشت.

وی افزود: سهم تاکسيراني از سفرهاي درون شهري قزوين 36 درصد است که 32 درصد آن توسط تاکسي‌هاي خطي و گردشي و چهار درصد توسط تاکسي‎هاي شرکتي انجام می شود.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: روزانه 300 هزار سفر درون شهری توسط ناوگان تاکسی رانی در شهر قزوين صورت می گیرد و حداقل کرايه استفاده از تاکسي ها در شهر قزوين در مسیرهای مختلف حداقل 300 تومان و حداکثر900 تومان است.

وي بيان کرد: تعداد تاکسي هاي فعال در شهر قزوين دو هزار و 59 دستگاه تاکسي زرد گردشي و خطي، یک هزار و 814 دستگاه تاکسي نارنجي فعال در شرکت ها، 51 دستگاه تاکسي ون، یک هزار و 52 دستگاه سواري شخصي ساماندهي شده و 22 دستگاه تاکسي سبز ویژه بانوان است.

کاشي‌پز تصریح کرد: تعداد تاکسي های فعال در سرويس مدارس 953 دستگاه است که حداقل هزينه تعیین شده ماهانه 60 هزار تومان به ازاء هر دانش آموز است.

اين مسئول یادآورشد: از ابتدای سال جاری تاکنون هم با نظارت سازمان تاکسیرانی شهر قزوین تعداد 270 فقره نقل و انتقال تاکسي انجام شده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون با صدور 328 فقره پروانه بهره برداري و صدور 478 فقره دفترچه تاکسيراني، تعداد دو هزار و 910 مورد شکایت نیز دریافت و بررسی شده است.

کاشي‌پز بيان کرد: تعداد شکايت‌هاي ارسال شده به کميته انضباطي از ابتداي سال جاري 62 مورد بوده که 44 مورد به توقف تاکسي در پارکينگ منجر شده است.

سوختگیری 15 هزار دستگاه تاکسی دوگانه سوز از جایگاههای CNG

وي افزود: در مناطق مختلف شهر قزوین تاکنون 26 خط درون شهری و 24 خط در حومه شهر راه اندازی شده و تعداد هفت هزار و 545 دستگاه وانت بار نیز ساماندهی شده است.

اين مسئول اظهارداشت: به منظور تامین سوخت تاکسی های دو گانه سوز شهر قزوین با راه اندازی جایگاههای CNG تحت پوشش سازمان تاکسیرانی زمینه ارائه خدمات سوختگیری با سرعت بیشتر به رانندگان خودروهای عمومی فراهم شده است.

کاشی پز گفت: هشت جایگاه CNG در شهر قزوین تحت پوشش سازمان تاکسیرانی قرار دارد که شش جایگاه آن با یک دستگاه کمپرسور و دو جایگاه با دو دستگاه کمپرسور فعال هستند.

وی اضافه کرد: روزانه 15هزار و300 دستگاه خودرو در جايگاه هاي CNG شهرداري سوختگيري مي‌کنند و از ابتداي سال جاري تاکنون سه میلیون و 510 هزار دستگاه در این جایگاهها سوختگیری کرده اند.