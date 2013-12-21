فعالیتهای بخش کشاورزی لرستان آب محور نیست/ بهره برداری غیراصولی از منابع آبی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رضا حقی آبی صبح شنبه در حاشیه جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خرم آباد در گفتگو با مهر با اشاره به مشکلات پیش رو در حوزه آب استان اظهار داشت: متاسفانه در استان لرستان فعالیتها در حوزه کشاورزی آب محور نیست و تلقی اشتباهی از آب به عنوان یک نهاده کشاورزی وجود دارد.

وی با اشاره به پژوهشهای انجام شده در این زمینه بیان داشت: در این راستا یک فرم نظرسنجی مشتمل بر 60 سوال میان کارشناسان دستگاههای مرتبط با حوزه آب و کشاورزی در استان توزیع شد تا بتوانیم به برخی مشکلات و چالشهای پیش روی این بخش دست پیدا کنیم.

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای استان لرستان عنوان کرد: پس از جمع بندی این فرم ها که در میان 250 نفر از کارشناسان این حوزه در استان توزیع شده بود برخی مشکلات حوزه آب و کشاورزی لرستان احصا شد.

حقی آبی با بیان اینکه بالای 70 درصد از پاسخگویان بر روی این مشکلات اجماع داشتند، افزود: بهره برداری غیراصولی و ناپایدار از منابع آبی، وقوع خشکسالی و سیلابهای ویرانگر در استان، آلودگی های روز افزون منابع آب و فقدان مدیریت یکپارچه بر منابع آب از جمله چالشها در این بخش است.

وی عنوان کرد: بالا بودن میزان مصرف واحد آب نسبت به بخشهای مختلف، پایین بودن انگیزه مشارکت بخش غیردولتی در این حوزه، تخریب شدید منابع طبیعی به دلیل کاهش نزولات جوی، نبود الگو و نظام کشت متناسب با بخش کشاورزی و پایین بودن بهره وری آب در بخش کشاورزی از دیگر مشکلات مورد اشاره توسط کارشناسان بوده است.