مدیریت شهری اصفهان دیدگاه خود را نسبت به سلامت شهروندان تغییر دهد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین صادقیان پیش از ظهر شنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر مقوله سلامت یکی از مهم‌ترین اصول حوزه‌ اجتماعی و فرهنگی است، اظهار داشت: مدیریت شهری اصفهان باید دیدگاه خود را نسبت به مقوله سلامت تغییر دهد تا چالش‌های حوزه‌ سلامت در شهر مرتفع شود.

وی با بیان اینکه بیش از 70 درصد از وضعیت سلامتی شهروندان و عموم مردم جامعه ریشه در مسایل فرهنگی و اجتماعی دارد، ادامه داد: توجه به مقوله سلامت علاوه بر آگاهی از همه مسائل كه به نوعی تاثیرگذار بر سلامت انسان و جامعه است، نیازمند همكاری بخش‌های مختلف جامعه همچون شهروندان، سازمان ها، تصمیم گیران و سیاست گذاران در تامین سلامت است.

رییس كمیسیون بهداشت و سلامت شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه فرهنگسازی می‌تواند به میزان قابل توجهی در افزایش سلامت شهروندان از جنبه‌های مختلف نقش داشته باشد، افزود: ضرورت استفاده از پتانسیل مدیریت شهری در حوزه سلامت به خصوص حوزه فرهنگسازی و افزایش سواد سلامت جامعه امری ضروری است كه تشكیل مدیریت سلامت در شهرداری در راستای این مهم است.

وی وجود صنایع آلاینده را یکی از عوامل عمده آلودگی هوای اصفهان دانست و گفت: اخذ عوارض آلایندگی یكی از ابزارهای پیشگیری از وقوع آلودگی محیط زیست می باشد و درآمد حاصل از آن برای بهسازی محیط زیست، رفع آثار آلایندگی واحدها بر محیط و اصلاح و سالم سازی محیط زیست است.

صادقیان به شناسایی 961 واحد آلاینده در سال 92 در اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: البته به نظر می‌رسد تعدا واقعی این صنایع بیش از این تعداد باشد كه در سال ۱۳۹۲ ملزم به پرداخت عوارض آلایندگی شده‌اند لذا باتوجه به اینكه كلانشهر اصفهان بیشترین تاثیر را از آین آلودگی‌ها دارد از مدیریت كلان استان تقاضا داریم سهم شهر اصفهان با توجه به میزان تاثیر از عوامل آلاینده منصفانه ببیند.

وی ادامه داد: شهردار اصفهان نیز باید عوارض دریافتی از صنایع آلاینده را به صورت عادلانه به مناطقی که بیشترین آسیب را می‌بینند توزیع کند.

